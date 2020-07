Enrique Ponce reaparece tras la confirmación de su relación con Ana Soria

15/07/2020 El diestro Enrique Ponce, en una imagen compartida en sus redes sociales con motivo de una campaña solidaria. MADRID, 15 (CHANCE) La expectación era máxima en la presentación de "Tauroten", nueva plataforma con contenido taurino bajo demanda, puesto que el nombre de Enrique Ponce aparecía en la lista de confirmados a este importante evento para el mundo del toro en uno de sus momentos más críticos. Sin embargo, a última hora se excusaba al diestro valenciano, que no había podido desplazarse a la capital - donde tuvo lugar el lanzamiento - pero que estaría presente a través de una videollamada. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD REDES SOCIALES ENRIQUE PONCE



La expectación era máxima en la presentación de "Tauroten", nueva plataforma con contenido taurino bajo demanda, puesto que el nombre de Enrique Ponce aparecía en la lista de confirmados a este importante evento para el mundo del toro en uno de sus momentos más críticos. Sin embargo, a última hora se excusaba al diestro valenciano, que no había podido desplazarse a la capital - donde tuvo lugar el lanzamiento - pero que estaría presente a través de una videollamada.



Así, Ponce evitaba dar la cara ante los medios de comunicación y evitar preguntas incómodas después de la impactante noticia de su separación con Paloma Cuevas después de veinticuatro años de matrimonio, y su aún más sorprendente noviazgo con Ana Soria, una chica de 21 años de la que está completamente enamorado.



El torero, que conectó por videoconferencia, excusó su ausencia y se mostró feliz y relajado durante la presentación, promocionando "Tauroten" pero evitando hacer ningún comentario acerca de su vida privada, de lo más movida últimamente: "aquí estamos. Siento mucho no poder acompañaros en este día, estar con todos vosotros. Creo que es un proyecto muy bonito, muy divertido para la gente dónde van a ver un poco lo que no se ve en la plaza, cómo se prepara un torero, el otro lado por así decirlo. Creo que es un proyecto muy bonito e innovador. Espero que la gente lo disfrute mucho".



Ponce, muy sonriente, contó su experiencia en un circuito de Fórmula 1, momento que se podrá ver en el capítulo de presentación de la plataforma: "fue divertido. Estuvimos en Ronda en el circuito y probamos ahí un par de coches y pasamos un día bonito, me gustan los coches, la velocidad y fue una experiencia muy bonita el poder estar ahí y espero que sea uno de los vídeos que guste".



Después de invitar a la gente a probar "Tauroten" asegurando que "van a descubrir otras facetas de nosotros, no solo en la plaza que es dónde están acostumbrados a vernos, también en el campo, para toda la gente que quiera conocernos un poquito más", el torero valenciano se despedía sin hacer ninguna declaración sobre su vida personal.



Pese a haberse convertido en el protagonista indiscutible de la crónica social de nuestro país en las últimas semanas y acaparar portadas con su jovencísima novia, se ve a un Enrique Ponce que lejos de estar agobiado está feliz y tranquilo, ahora que puede vivir su relación con Ana Soria sin tener que esconderse.