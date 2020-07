El Juventus roza el título pese a nuevo tropiezo; el Lazio ya no sabe ganar. EFE/EPA/ELISABETTA BARACCHI

Roma, 15 jul (EFE).- Un gris Juventus Turín sufrió para empatar 3-3 este miércoles en el campo del Sassuolo pero, pese a llevar tres partidos sin conocer la victoria, le faltan solo nueve puntos en las próximas cinco jornadas para coronarse campeón de Italia por noveno año consecutivo, también gracias a la irregularidad de sus rivales, entre ellos un Lazio que lleva ya cuatro encuentros sin ganar.

El Juventus, que tiene sus peores números defensivos de los últimos nueve años, con 35 goles recibidos y nueve en los últimos tres partidos, cuenta con un margen de siete puntos sobre el Atalanta, segundo, ocho sobre el Lazio, tercero, y nueve sobre un Inter de Milán que puede colocarse a seis unidades del liderato si gana este jueves en el campo del colista Spal.

Para ser campeón, el cuadro juventino necesita sumar nueve puntos en los encuentros contra Lazio, Udinese, Sampdoria, Cagliari y Roma, aunque las últimas jornadas han mostrado como los hombres de Maurizio Sarri siguen muy lejos de su mejor nivel. En caso de paridad de puntos con el Inter, el Juventus sería campeón al tener el choque directo a favor.

Unos problemas de rendimiento a resolver rápido para el Juventus, sobre todo en vista de la Liga de Campeones, en la que el próximo 7 de agosto deberá remontar contra el Lyon en la vuelta de los octavos de final tras perder 1-0 en Francia en la ida.

Este miércoles en el Mapei Stadium, el Juventus estuvo por delante 2-0 tras doce minutos gracias al brasileño Danilo Luiz y al argentino Gonzalo Higuaín, pero volvió a tener un grave bajón y fue remontado hasta el 3-2 por el Sassuolo, con goles del serbio Filip Djuricic, Gaetano Berardi y Francesco Caputo.

Tuvo el mérito de evitar la derrota, como ya hizo en la anterior jornada ante el Atalanta. Una acción a balón parado culminó con un cabezazo del brasileño Álex Sandro que valió un importantísimo punto de cara al título.

Un Scudetto que está más cerca también gracias al bajón del Lazio, que lleva cuatro jornadas sin ganar. Tras tres derrotas consecutivas, el equipo romano no pasó del 0-0 en el campo del Udinese, cuyo centrocampista argentino Rodrigo De Paul disparó al poste en el último minuto.

Sonríe el Roma, rival europeo del Sevilla, en la lucha por una plaza en la próxima Liga Europa. El triunfo 2-1 del estadio Olímpico capitalino contra el Hellas Verona, el tercero consecutivo para los hombres del portugués Paulo Fonseca, le permitió blindar su quinta posición, con cuatro puntos de ventaja sobre el Nápoles y el Milan.

Un penalti del francés Jordan Veretout y un gol del bosnio Edin Dzeko le dieron al Roma un importante triunfo para acercarse de forma casi definitiva a la Liga Europa. Eso sí, la cuarta plaza, que da acceso a la Liga de Campeones, está fuera del alcance del Roma.

Ya está seguro de jugar en la Liga Europa el Nápoles, campeón de la Copa Italia y rival del Barcelona en la Liga de Campeones, que no pasó del 1-1 este miércoles en el campo del Bolonia en un partido en el que el mexicano Hirving Lozano fue titular siete meses después de la última vez.

El griego Kostas Manolas adelantó al equipo de Gennaro Gattuso, que dejó en el banquillo al meta colombiano David Ospina, pero el gambiano Musa Barrow fijó el definitivo y merecido 1-1 para el Bolonia a falta de diez minutos para el final.

El empate del cuadro napolitano fue aprovechado por un Milan intratable tras el parón sanitario. Sumó 17 de los 21 puntos disponibles y este miércoles remontó y doblegó al Parma (3-1), tras ganar en las últimas semanas al Roma (2-0), al Lazio (3-0) y al líder Juventus (4-2).

Pese a la serie de informaciones sobre el posible cambio de técnico en la próxima temporada, el actual entrenador Stefano Pioli ha armado a un equipo competitivo, que practica un buen fútbol y que está cerca de un billete para la Liga Europa.

En los otros encuentros disputados este miércoles, el Fiorentina goleó 3-1 al Lecce, en un partido en el que el chileno Erick Pulgar falló un penalti tras once aciertos consecutivos. Su último error se remontaba a enero de 2018, cuando jugaba en el Bolonia.

Contundente triunfo 3-0 del Sampdoria en casa contra el Cagliari del argentino Giovanni Simeone, que permitió a los hombres de Claudio Ranieri acariciar la permanencia en la Serie A tras vivir meses muy complicados.

Andrea Montolivo