El gobernador de Oklahoma se convierte en el primero en contagiarse de COVID-19

En la imagen, el gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt. EFE/Chris Kleponis/Archivo

Washington, 15 jul (EFE).- El gobernador de Oklahoma, el republicano Kevin Stitt, anunció este miércoles que ha dado positivo en las pruebas de coronavirus, convirtiéndose en el primero de EE.UU. en contraer la enfermedad.

Stitt dijo a los medios locales que se encuentra bien, que sus síntomas son muy leves y que procederá a aislarse en cuarentena.

"Me siento bien", afirmó el gobernador, al tiempo que aseguró que siente algunos dolores y que le ha sorprendido ser el primer gobernador estatal en enfermarse de COVID-19.

Stitt, que en principio se resistía a acatar las recomendaciones de los funcionarios de salud pública, reconoció que no sabe dónde se infectó, aunque rechazó que pudiera haber sido en el mitin que el presidente Donald Trump celebró en Tulsa (Oklahoma) el pasado 20 de junio, porque ha pasado ya mucho tiempo.

Dicho mitin fue muy criticado porque muchos de los asistentes iban sin protegerse con una máscara, entre ellos el gobernador.

Stitt participó este martes en una reunión con algunos funcionarios y con el representante republicano Mark McBride, en la que no llevaba máscara, sin que se sepa si los otros participantes también se han aislado ante el temor de haberse contagiado.

El gobernador se negó a utilizar mascarilla en un acto hasta el pasado 30 de junio, cuando se la puso para asistir a una conferencia de prensa sobre la respuesta de su equipo a la pandemia.

Desde entonces ha pedido seguir su ejemplo a los habitantes de Oklahoma, donde el lunes hubo un millar de nuevos contagios, lo que supuso un nuevo récord, cuando ya se han registrado 432 muertes en ese estado, según los datos de su Departamento de Salud.

Desde el inicio de la pandemia, Oklahoma suma ya 22.813 casos de COVID-19.

EE.UU. es el país más afectado del mundo por el coronavirus, con casi 3,5 millones de contagios y más de 137.000 decesos.