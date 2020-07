EEUU.- Ghislaine Maxwell se declara inocente pero permanecerá en prisión preventiva a la espera de su juicio

FILED - 09 February 2000, England, Salisbury: Ghislaine Maxwell, daughter of late British media proprietor Robert Maxwell, leaves in a car with Prince Andrew, Duke of York, the wedding of then-girlfriend Cecil at the parish church of St. Michael. Maxwell, the former girlfriend and associate of convicted sex offender Jeffrey Epstein, was arrested by the FBI on Thursday on charges that she facilitated his abuse of minors. Photo: Chris Ison/PA Wire/dpa



MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



Ghislaine Maxwell, exnovia y presunta cómplice del difunto magnate Jeffrey Epstein, se ha declarado este martes inocente por su supuesta participación en delitos de agresión sexual a menores y tráfico de personas para su explotación sexual y permanecerá en prisión preventiva hasta que se celebre su juicio.



Así lo ha ordenado un juzgado federal, aludiendo a que Maxwell, de 58 años, posee importantes recursos financieros, lazos internacionales y una "capacidad extraordinaria para evitar su detención", según ha informado la cadena de televisión CNN. Su defensa había pedido su libertad bajo fianza.



A este respecto, el tribunal ha considerado que "por la preponderancia de las pruebas" ninguna cantidad económica "podría asegurar razonablemente su presencia en el tribunal". "Los riesgos son simplemente demasiado grandes", ha dicho.



Los fiscales, por su parte, habían pedido mantener a Maxwell en prisión justificando que cuenta con hasta 20 millones de dólares en diferentes cuentas bancarias, posee varias nacionalidades, incluso la francesa, que no extradita a sus ciudadanos, y que tiene habilidad para esconderse.



Una mujer que alega haber sido víctima de Epstein, Annie Farmer, ha hablado durante la sesión y ha calificado a Maxwell de "depredadora sexual". "El peligro que Maxwell representa debe ser tomado en serio", ha precisado.



Maxwell ha participado en la audiencia por videoconferencia desde una cárcel federal ubicada en Brooklyn, por lo que ha proporcionado su primera aparición pública desde hace casi un año, cuando Epstein fue arrestado y desde cuando se encontraba prófuga de la Justicia.



Epstein llevaba apenas un mes en una cárcel tras ser detenido cuando se ahorcó en su celda en agosto de 2019, lo que llevó a cerrar el caso en su contra. Sin embargo, la autopsia realizada al magnate revela que contaba con varios huesos rotos en el cuello, si bien son una serie de fracturas que pueden sufrir las personas que se ahorcan, según los expertos.



El acusado, de 66 años, fue hallado "inconsciente" en torno a las 06.30 de la mañana en su celda de la Unidad de Alojamiento Especial del Centro Correccional Metropolitano de Manhattan y, según el diario 'The Washington Post', las fracturas presentes en su cuello también podrían ser producto de un estrangulamiento.



El caso de Epstein ha adquirido especial notoriedad por su relación con la élite política de Estados Unidos, desde el matrimonio Clinton al actual inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump. El presidente de Estados Unidos reconoció que sabía quién era Epstein, residente de Palm Beach, donde Trump tiene un campo de golf. "Tuve una pelea con él hace un tiempo. No soy precisamente un fan", declaró el mandatario tras conocer su muerte.



Desde su fallecimiento, la presión de la opinión pública ha ido aumentando para que se lleve ante la Justicia a todos aquellos cómplices que facilitaron la incursión de estos delitos por parte de Epstein, entre ellos Maxwell, que habría estado al tanto de lo que sucedía en todo momento e incluso habría participado en los abusos --tal y como revelan los testimonios de numerosas víctimas--.