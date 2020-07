EEUU.- Florida bate récord de muertes por coronavirus en un día y confirma 132 en las últimas 24 horas

20/05/2020 20 May 2020, US, Orlando: Customers are seen wearing face masks as they walk around the shops and restaurants of Disney Springs after it was reopened today following weeks of Coronavirus closures. Photo: Patrick Connolly/TNS via ZUMA Wire/dpa POLITICA INTERNACIONAL Patrick Connolly/TNS via ZUMA Wi / DPA



MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



El Departamento de Salud de Florida ha confirmado este martes 132 muertes a consecuencia del coronavirus en las últimas 24 horas, lo que constituye un nuevo récord frente al máximo de 120 que registró la semana pasada.



Con esta nueva cifra, el número de víctimas mortales por la enfermedad en el estado estadounidense se ha elevado hasta las 4.409. Además, las autoridades sanitarias de Florida, que experimenta un repunte importante en las cifras que registra de la pandemia, han informado de que se han constatado 9.194 nuevos casos de coronavirus, por lo que el cómputo global asciende ya hasta los 291.629.



Junto a Florida, otros estados estadounidenses, como California o Texas, sufren actualmente brotes en el contexto de la pandemia, que ha afectado a Estados Unidos más que a ningún país del mundo, ya que contabiliza más de 3,4 millones de contagios. En el último día, el país norteamericano ha sumado más de 58.000 positivos en total, según los datos proporcionados por la Universidad Johns Hopkins.



Entretanto, el estado de Nueva York, que fue el epicentro de la pandemia en Estados Unidos al principio, ha agregado a Minnesota, Nuevo México, Ohio y Wisconsin a la lista de territorios para los que se requiere una cuarentena de 14 días antes de ingresar.



Así lo ha anunciado el gobernador neoyorquino, Andrew Cuomo, que ha justificado que todos estos estados tienen una transmisión comunitaria del coronavirus significativa. Ya son 22 los territorios estadounidenses para los que se requiere esta cuarentena, después de que Cuomo haya sacado, también este martes, a Delaware de la lista.



"El éxito de nuestros esfuerzos depende la voluntad de los ciudadanos de cumplir con la orientación estatal, distancia social, usar mascarillas y lavarse la manos, y los casos en aumento en todo el país continúan amenazando nuestro progreso, razón por la cual se han agregado cuatro nuevos estados al aviso de viaje de Nueva York", ha dicho Cuomo, según un comunicado emitido por su oficina.



El gobernador ha hecho el anuncio cuando la situación de la pandemia en Nueva York no para de mejorar. Según las cifras ofrecidas este martes por Cuomo, en Nueva York se han confirmado 912 nuevos casos de coronavirus y cinco nuevos fallecimientos. El estado cuenta con 403.175 contagios y 24.994 muertes.



"Si no somos inteligentes, si no usamos mascarillas y el distanciamiento social, los casos se dispararán. Nadie quiere volver al infierno que experimentamos hace tres meses así que, por favor, mantente alerta", ha zanjado.