Ecuatoriano Estrada asegura que ser goleador en Toluca lo llevará a selección

Michael Estrada (d) de Toluca disputa el balón con Rodrigo Noya (i) de Necaxa durante un juego correspondiente a la segunda jornada del Torneo Mexicano de Fútbol, celebrado en el estadio Nemesio Díez, en Toluca (México). EFE/ Alex Cruz/Archivo

Toluca (México), 14 jul (EFE).- El ecuatoriano Michael Estrada, delantero del Toluca del fútbol mexicano, explicó este martes que ser goleador en su equipo lo llevará de vuelta a vestir el uniforme de la selección de Ecuador.

"Me voy a preparar para ser el goleador del Toluca y así cumplir la ilusión de volver a estar con mi selección para jugar la eliminatoria en Sudamérica porque, ¿qué hay más lindo que ayudar a Ecuador a calificar a un Mundial?", afirmó el artillero.

Estrada llegó al Toluca para el torneo Clausura 2020, mismo que se suspendió en la fecha 10 por el COVID-19.

En ese certamen el atacante ecuatoriano jugó siete partidos en los que marcó dos goles.

De cara al Apertura 2020 Michael Estrada quiere que las cosas sean diferentes y para ello precisó que se ha propuesto ayudar a los 'Diablos' con muchos goles.

"Estoy aquí en Toluca con la ambición de anotar muchos goles y que el equipo termine arriba. Estoy ilusionado y con ansia de que inicie el torneo. En este momento nos falta acoplarnos más, pero con el tiempo y los juegos de preparación vamos a mejorar", anotó.

Estrada tiene 24 años, inició su carrera en el Club Deportivo Macará de la liga ecuatoriana en 2013, para después probar suerte en El Nacional e Independiente del Valle, también de su país; volvió al Macará en 2019 y en 2020 firmó con Toluca, su primer club fuera de Ecuador.

El delantero tiene confianza en su contundencia, aunque señaló que esperar recibir los suficientes balones de sus compañeros para convertir.

"Espero tener un buen comienzo y, como delantero, tener muchas pelotas arriba para convertir y ayudar al equipo a obtener muchas victorias; aunque sé que eso depende de que podamos acoplarnos y tener una buena comunicación en el campo", agregó.

Seleccionado nacional previo a Rusia 2018, Estrada insistió en que su esfuerzo está enfocado en volver al representativo de su país en las eliminatorias.

"Representar a tu país es un orgullo, he estado ahí y quiero estar más veces, pero para eso tengo que hacer las cosas bien aquí en Toluca, como delantero tengo que hacer goles porque sólo así haré que me tomen en cuenta en mi selección", insistió.