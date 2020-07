Duque aplaza el último día sin IVA en Colombia para contener la COVID-19

En la imagen, el presidente de Colombia, Iván Duque. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo

Bogotá, 15 jul (EFE).- El presidente colombiano, Iván Duque, anunció este miércoles que el tercer y último día sin IVA del año, programado para el próximo domingo para reactivar la economía del país, fue aplazado para dar prioridad a las medidas de contención del coronavirus.

"El día sin IVA ha demostrado ser una herramienta que contribuye a reactivar la economía y el empleo. Sin embargo, ante medidas que aplicaremos con gobernantes locales para enfrentar la pandemia, aplazaremos el tercer día sin IVA, buscando el mayor beneficio para los colombianos", escribió el jefe de Estado en Twitter, sin precisar cuándo se llevará a cabo esa jornada.

Colombia tiene 159.898 contagiados y 5.625 fallecidos por la COVID-19 cuyo crecimiento en las últimas semanas en el país tiene que ver, según críticos del Gobierno, con la salida masiva de gente a la calle para comprar en los dos primeros días sin IVA, que tuvieron lugar los pasados 19 de junio y 3 de julio.

Duque recordó que la pandemia golpea la salud, la economía y el empleo de todos los países del mundo y que todavía no hay una vacuna contra la enfermedad, por lo cual la situación actual se mantendrá por lo menos un año más.

"Nuestra tarea es quitarle la velocidad exponencial de crecimiento a la enfermedad", dijo el presidente, y por eso el Gobierno ha tomado medidas como la cuarentena estricta vigente desde marzo, que luego fue suavizada con 44 excepciones para permitir la reactivación de la economía.

BENEPLÁCITO DE LA ALCALDESA DE BOGOTÁ

Una de las primeras en manifestar el beneplácito por la decisión del presidente Duque fue la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, crítica de los días sin IVA al considerar que las aglomeraciones de compradores para ahorrarse el impuesto a las ventas del 19 % son focos de contagio.

"Errar es de humanos y corregir es de sabios. Agradezco al presidente haber escuchado a alcaldes y ciudadanos que rogamos no provocar ninguna aglomeración que genere riesgo de contagio como ha ocurrido con el día sin IVA, las marchas (de protesta por diversos motivos) y otras situaciones. Debemos priorizar la vida", dijo López en Twitter.

El pasado lunes Bogotá, principal foco de la COVID-19 en Colombia, volvió a una cuarentena estricta pero escalonada en la mayoría de sus barrios para tratar de contener la pandemia.

La alcaldesa López decretó el pasado viernes la alerta naranja en la capital colombiana y una cuarentena estricta por sectores en períodos de 14 días que se comenzó a aplicar en las localidades de Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Chapinero, Santafé, Usme, Los Mártires y Tunjuelito, que engloban centenares de barrios.

A raíz del desorden y las multitudes que se formaron durante el primer día sin IVA, el Gobierno dispuso que para la segunda jornada sin el impuesto, el 3 de julio, las compras de electrodomésticos, computadores y celulares, que son los productos de mayor demanda, no se podrían hacer de forma presencial sino a través de internet.

En esa segunda jornada no hubo aglomeraciones aunque los clientes se quejaron de las demoras para poder comprar a través de las plataformas digitales de los almacenes de cadena.