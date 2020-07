DDHH.- La ONU avisa de que el coronavirus puede "retrasar décadas" el desarrollo sostenible en el mundo

28/04/2020 28 April 2020, Berlin: UN Secretary-General Antonio Guterres is seen speaking on the screen during her speech at the Petersberg Climate Dialogue, which is held via video transmission due to the coronavirus pandemic. Photo: Michael Kappeler/dpa-pool/dpa POLITICA INTERNACIONAL Michael Kappeler/dpa-pool/dpa



MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha avisado este martes de que la pandemia del coronavirus puede "atrasar años, incluso décadas" los avances en los objetivos de la Agenda 2030 de desarrollo sostenible.



"En un momento en el que necesitamos desesperadamente ir hacia adelante, el COVID-19 nos puede atrasar años, incluso décadas, dejando a los países con retos fiscales masivos y crecientes. La crisis nos aleja aún más de los Objetivos de Desarrollo Sostenible", ha señalado.



En el Foro Político de Alto Nivel que revisa los avances hacia las metas de la Agenda 2030, Guterres ha afirmado que la COVID-19 tiene efectos "devastadores" en este sentido debido a los fallos pasados y presentes. "Hoy no voy a decirles que todo está bien. Necesitamos ser honestos", ha dicho, al tiempo que ha criticado que muchos países aún no se toman en serio los Objetivos de Desarrollo Sostenible.



El secretario general de la ONU ha remarcado que el año pasado el mundo ya se enfrentaba a grandes retos, como "los niveles inaceptables de pobreza, el avance del cambio climático, la persistente desigualdad de género y el déficit de financiamiento al desarrollo". Este año, además, se suma la pandemia del coronavirus.



Así, ha que recordado la pérdida de 400 millones de empleos en el segundo trimestre de 2020 se traducen en la mayor caída de los ingresos per cápita desde 1870 y se ha referido a los 265 millones de personas que sufrirían inseguridad alimentaria para fin de año, cifra que duplica a la población afectada por ese lastre antes de la crisis.



No obstante, ha reconocido que aún se puede cambiar el rumbo de esta situación si se invierte en salud, resiliencia, educación, protección social y servicios básicos como agua potable y saneamiento.



Según Guterres, la sacudida que la crisis está dando al mundo puede ser una oportunidad para instaurar un multilateralismo incluyente y efectivo, además de dar pie a que se rompa con los enfoques y prejuicios del pasado.



En este sentido, ha abogado una vez más por la implementación de un paquete de rescate equivalente a un mínimo del 10 por ciento del Producto Interno Bruto mundial.



"Es esencial contar con mecanismos de solidaridad para garantizar que el mundo en desarrollo se beneficie, y esto incluye que haya niveles adecuados de condonación de deuda. Tenemos que estar a la altura de la situación", ha enfatizado el líder de la ONU.