Cumbre UE.- Los líderes de la UE mantendrán su primera cumbre presencial con mascarillas desde el brote de coronavirus

08/05/2020



BRUSELAS, 15 (EUROPA PRESS)



Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea mantendrán este viernes y sábado su primera cumbre presencial en Bruselas desde el brote de coronavirus y estará marcada por las medidas de seguridad para evitar contagios, puesto que estarán obligados a llevar mascarilla cuando no sea posible respetar la distancia social, no se permitirá la entrada de la prensa al edificio del Consejo Europeo y estará presente en el edificio un equipo médico por si alguno presenta síntomas.



Los Veintisiete intentarán alcanzar un acuerdo sobre el presupuesto de la UE a largo plazo y el fondo de recuperación económica aunque las discrepancias entre las capitales siguen existiendo y no es descartable que sea necesaria una nueva cumbre los días siguientes para desbloquear la situación.



Pero la urgencia provocada por la pandemia ha forzado a convocar esta reunión de manera presencial, con el objetivo de incentivar el debate entre los jefes de Estado y acercar así la posibilidad de un acuerdo. No obstante, la cita estará marcada por las medidas de seguridad.



Según han explicado fuentes comunitarias, se intentará respetar la distancia social en todo momento y habrá un sistema de circulación y renovación del aire. Los líderes de la UE deberán llevar mascarilla al entrar al edificio y siempre que no sea posible respetar el metro y medio de distancia entre ellos dentro del mismo.



Los primeros ministros y presidentes del Gobierno de los Veintisiete podrán hacer declaraciones a un equipo audiovisual formado por cuatro fotógrafos y un operador de cámara, pero no habrá preguntas de ningún periodista, que además no podrán acudir al edificio del Consejo para cubrir la reunión, como es el caso habitualmente.



El resto del personal que sí estará presente en el edificio como equipos audiovisuales, agentes de seguridad o asistentes, tendrá que llevar la mascarilla puesta en todo momento.



La cumbre tendrá lugar en la sala más grande del edificio Europa, ubicada en la quinta planta, con un tamaño de 850 metros cuadrados y con capacidad para 330 personas en circunstancias normales. Los participantes tendrán que subir en ascensor en grupos de dos personas como máximo.



También se han habilitado otras salas grandes de los dos edificios del Consejo para que los líderes puedan mantener contactos bilaterales o a más bandas. Dependiendo de cuántos jefes de Estado participen en estas conversaciones se les asignará una u otra habitación.



Si alguna de las personas que participen en las negociaciones presenta síntomas de la Covid-19 tendrá que acudir en primer lugar al equipo médico que estará presente en el edificio durante toda la cumbre. Sin embargo, no podrá permanecer en el mismo ninguna persona que pueda haber enfermado por esta enfermedad.



En el caso de que alguno de los líderes tenga que abandonar la reunión no podría sustituirle nadie de su equipo y tendría que cedería su voto a otro primer ministro o presidente de un Estado miembro.