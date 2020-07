14/07/2020 Cultura.- Katherine Langford protagoniza Maldita en Netflix: "Las leyendas nunca han contado la historia de las mujeres". Este viernes 17 de julio llega a Netflix Maldita, su nueva gran apuesta por el género de fantasía que bebe directamente de la leyenda del Rey Arturo pero se aproxima a ella desde una nueva y femenina perspectiva. Protagonizada por Katherine Langford, la protagonista de Por 13 razones, como Nimue, la serie viene dispuesta a relatar "la historia de las mujeres", ignorada casi por completo por la mitología artúrica. CULTURA NETFLIX



Basada en la novela homónima de Tom Wheeler y Frank Miller, Maldita (Cursed) es una revisión del mito del Rey Arturo desde un punto feminista en la que Langford encarna a la primera joven elegida por la legendaria espada Excalibur. "Cuando comencé a trabajar en Nimue me di cuenta que es una persona fuerte y decidida", explicó Langford en una entrevista telefónica concedida a CulturaOcio.com.



"Alguien que da la vida por ayudar a los demás. Su mejor cualidad es que es extremadamente valiente y honorable. Tiene un sentimiento muy fuerte de justicia, es su forma de sobreponerse a los obstáculos", señala la joven actriz.



En Maldita, Nimue es una joven descendiente de druidas que pronto será elegida por Excalibur, lo que la llevará a embarcarse en una misión repleta de peligros y criaturas de fantasía con la intención de encontrar al poderoso mago Merlin (Gustaf Skarsgard). Por suerte en el camino encontrará un valioso aliado en Arturo, un humilde mercenario que está destinado a ser Rey.



También conocida como La Dama del Lago en las leyendas artúricas, Nimue ha sido una de esas figuras casi olvidadas a las que el folklore no ha prestado la atención que merece. Los mitos no hacen justicia a lo que el personaje hizo tanto por Arturo como por su reino, y por la espada Excalibur. Pero Maldita pretende cambiar eso, situando a la joven protagonista en el centro de la acción y la trama.



"Aunque la leyenda se ha transmitido de generación en generación, nunca se ha contado la historia de las mujeres", subraya la actriz sobre los motivos que la llevaron a aceptar el papel, como forma de "hacer honor a la igualdad entre las personas" a través de la nueva heroína, que será el punto de unión entre lo que cuentas las leyendas y lo que ha quedado en el olvido.



LA LEYENDA NO CAMBIA, SU PROTAGONISTA SI



"La historia de Arturo es una leyenda, pero siempre se ha contado desde el punto de vista de los personajes masculinos, como Arturo y Merlin", añade la actriz. "Ésta historia se centra en los personajes olvidados. Es un punto de vista más feminista, pero no está contada desde los zapatos de los hombres. No se han cambiado los roles. Aquí las mujeres llevan sus propios zapatos. Es una historia que nunca ha sido contada".



Langford también explicó que, pese al tratarse de la misma historia, está contando una visión completamente distinta del mito. "Nos hemos ceñido a la historia para contar lo que fue olvidado. Las mujeres en esa época se enfrentaban a algunos problemas que los hombres no tenían. Y eso da mucho poder al personaje. Es una experiencia muy poderosa", aseguró.



Completan el reparto de Maldita Devon Terrell (Arturo), Gustaf Skarsgard (Merlín), Daniel Sharman (El Monje Llorón), Sebastian Armesto (rey Uter Pendragón), Matt Stokoe (Galván), Lily Newmark (Pym) y Shalom Brune-Franklin (Igraine), entre otros.



Maldita llega a Netflix este viernes 17 de julio.