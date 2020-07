Cuba concentra en La Habana los seis nuevos casos de la COVID-19 del día

Dos mujeres protegidas con tapabocas conversan en la entrada de una cafetería en La Habana, (Cuba). EFE/Yander Zamora

La Habana, 15 jul (EFE).- Cuba anunció este miércoles otros seis casos de coronavirus SARS-CoV-2, todos ellos en La Habana, que sigue un paso atrás en el proceso de desescalada de la isla, informó el Ministerio de Salud Pública (Minsap).

En esta jornada no se lamentaron muertes de pacientes con la COVID-19, por lo que el número de fallecidos permanece en 87, mientras el total de positivos detectados hasta el momento es de 2.438 en la isla.

Los seis nuevos contagiados son contactos de casos ya detectados, y cinco de ellos no presentaban síntomas cuando se les realizó la prueba PCR.

Estos positivos se detectaron entre 3.372 muestras PCR completadas la víspera, lo que eleva a 214.799 las pruebas de este tipo realizadas en la isla, complementadas con test rápidos procedentes en su mayoría de China.

Hoy se produjeron dos nuevas altas, por lo que el número de pacientes recuperados completamente de la enfermedad se sitúa en 2.277.

En los hospitales cubanos permanecen ingresados 72 pacientes con el coronavirus, de los que uno se encuentra en estado grave y el resto evolucionan sin complicaciones.

Además, otras 191 personas se someten a vigilancia en centros sanitarios y 149 están aisladas en sus hogares bajo sospecha de portar la enfermedad.

La ciudad de La Habana sigue siendo la única región de Cuba rezagada en el proceso hacia la nueva normalidad al presentar nuevos casos a diario, en contraste con la mayoría de las provincias que no registran contagios desde hace semanas.

Desde el viernes 2 de julio la capital transita por la primera de las tres fases de la reapertura, que incluye el restablecimiento de los servicios de transporte público urbano, así como la apertura de restaurantes y bares con aforo limitado y de las playas, entre otras medidas.

El resto de territorios de la isla se encuentran en la fase 2, que amplía el acceso a otros lugares públicos, se reanudan actividades en las casas de cultura, teatros y cines -aunque con restricciones- y se permite la llegada de turismo internacional a varios cayos de las costas cubanas, aunque con estrictas limitaciones de movilidad.