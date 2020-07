Cremaciones gratis en una ciudad boliviana ante los problemas en cementerios

Alexander Pérez, encargado de un crematorio, carga una de las urnas funerarias que entregan gratis a las familias de la ciudad este 14 de julio, en Santa Cruz (Bolivia). EFE/ Juan Carlos Torrejón

Santa Cruz (Bolivia), 15 jul (EFE).- Un crematorio de Santa Cruz, la ciudad boliviana más golpeada por la COVID-19, ofrece incineraciones gratis para ayudar a familias que no encuentran la forma de cremar o enterrar a sus fallecidos.

El aumento de casos del nuevo coronavirus ha generado en ciudades como Santa Cruz, la mayor de Bolivia, saturación de cementerios y crematorios, con familias que peregrinan con el féretro en busca de un lugar donde enterrar o incinerar los restos mortales de sus seres queridos.

Ante esta situación, la Alcaldía de Santa Cruz, una urbe de más de millón y medio de habitantes, contrató un crematorio de la ciudad para ofrecer incineraciones gratis, con el fin de aliviar esa situación.

El resultado es que el crematorio trabaja sin parar las 24 horas del día, solo descansa una jornada a la semana para el mantenimiento necesario del horno crematorio, explicó a Efe Alexander Pérez, uno de sus encargados.

Pérez señaló que desde que a mediados de junio brindan este servicio gratuito han ayudado a más de 140 familias, trabajando en tres turnos cada día para atender todas las solicitudes posibles.

Cada jornada pueden incinerar alrededor de siete cadáveres, pues cada cuerpo requiere entre dos y tres horas en el horno crematorio, que funciona ahora "al cien por cien", comentó.

Además de no tener que abonar el servicio, las familias también reciben gratis una urna funeraria para las cenizas con los restos de sus seres queridos y el transporte del cuerpo desde el hospital si lo necesitan.

Bolivia reporta 1.898 decesos y 50.867 casos confirmados de la COVID-19, en un país con unos once millones de habitantes, lo que según distintos estudios lo sitúa entre los más afectados en función a su población.

Santa Cruz, la región más poblaba con más de tres millones de habitantes, es de lejos la que más casos presenta, con 740 fallecidos y 26.124 positivos confirmados, más de la mitad del total nacional.

La pandemia presenta una curva en el país con una tendencia ascendente y el Gobierno interino de Bolivia mantiene que el pico está aún por llegar, pues estima que se alcanzará entre finales de agosto y comienzos de septiembre.