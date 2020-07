Coronavirus.- Hong Kong hará test masivos entre grupos de riesgo ante el aumento de los casos de coronavirus

28/04/2020 28 April 2020, China, Hong Kong: A woman takes off her face mask to take a drag from a cigarette on the street where people's presence started gradually to increase after the stabilization of the numbers of coronavirus cases and the easing of public life restrictions. Photo: Liau Chung-Ren/ZUMA Wire/dpa POLITICA INTERNACIONAL Liau Chung-Ren/ZUMA Wire/dpa



MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Hong Kong ha anunciado este miércoles que hará test masivos entre los grupos de riesgo, tales como el personal de las residencias de ancianos, ante el aumento de los contagios de coronavirus, cuyo origen se desconoce en algunos casos.



"La situación epidemiológica en Hong Kong ha sufrido cambios drásticos recientemente, con el surgimiento de casos locales con una fuente de infección desconocida durante un corto periodo de tiempo", ha informado el Ejecutivo local en un comunicado.



La ex colonia británica ha registrado hasta la fecha 1.570 personas contagiadas, incluidas ocho fallecidas. La jefa de Gobierno, Carrie Lam, informó el lunes de que estba preocupada porque 54 de los 182 casos de transmisión local detectados desde el pasado 6 de julio tienen un origen desconocido.



"Ante esta situación, el Gobierno ha decidido hacer uso del Fondo Antiepidemia para llegar a cabo test a gran escala para los designados como grupos de alto riesgo y aumentar en general la capacidad de hacer pruebas diagnósticas", ha indicado.



Las autoridades hongkonesas han indicado que esperan abarcar a unas 400.000 personas que incluirá al personal de las residencias de ancianos y de los centros de cuidado para personas con discapacidad, a los conductores de taxi y trabajadores de hostelería, entre otras personas que están en "primera línea", todos ellos como "grupos de riesgo".



Dada la dimensión de la iniciativa, las pruebas diagnósticas se harán por fases. Así, "los dos grupos con mayor riesgo, el personal de las residencias de ancianos y de los centros de cuidado y los conductores de taxi, empezarán esta semana".



El Gabinete de Lam ha explicado que los test serán de carácter "voluntario" y que los realizarán tres laboratorios que proporcionarán los datos personales de las personas testadas al Departamento de Salud y otras instituciones públicas solo con "el objetivo de controlar la enfermedad".



"El flujo de trabajo no implica proporcionar ningún dato personal a ninguna organización o persona fuera de Hong Kong y se adoptarán las medidas necesarias para minimizar la cantidad de datos personales recabados y el acceso a los mismos", ha asegurado.



Previniendo posibles críticas, ha incidido en que "la situación epidemiológica sigue siendo grave", por lo que "el Gobierno no renunciará a la posibilidad de procurar servicios directamente de laboratorios privados para aumentar rápidamente la capacidad de hacer pruebas diagnósticas en Hong Kong".



El hecho de que el Gobierno recabe datos personales de forma masiva entre la población podría generar suspicacias en el agitado clima político en Hong Kong, que en 2019 retomó las protestas contra una ley de extradición a la China continental y en las últimas semanas las ha intensificado por la nueva ley de seguridad nacional, impuesta desde Pekín.