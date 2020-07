Corea.- Pompeo dice que Trump sólo se reunirá con Kim si hay "probabilidades" de que se produzcan "progresos reales"

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, ha afirmado este miércoles que el presidente del país, Donald Trump, sólo participará en una nueva cumbre con el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, en caso de que "haya suficientes probabilidades de que se produzcan progresos reales".



"La verdad es que Trump sólo quiere participar en una cumbre si creemos que hay suficientes probabilidades de que se produzcan progresos reales a la hora de lograr los resultados fijados en Singapur", ha dicho, en declaraciones concedidas al diario estadounidense 'The Hill'.



Así, ha manifestado que las autoridades norcoreanas han emitido "señales diferentes" y han decidido "no interactuar" con el Gobierno del país norteamericano para lograr una desnuclearización de la península de Corea.



Pompeo ha asegurado, sin embargo, que Washington está intentando mantener "discusiones informadas" con Pyongyang y ha reiterado que la desnuclearización es un factor importante para mantener la estabilidad regional. "Es necesario tener un socio con voluntad", ha añadido.



"Los norcoreanos han decidido en este momento no actuar de forma que pueda llevar a una potencial solución. Esperamos que cambien de idea", ha argüido, antes de recordar que China, Corea del Sur y Japón apoyan una desnuclearización "completamente verificable".



"Hemos evitado el lanzamiento de misiles balísticos de largo alcance. Hemos evitado pruebas nucleares. Ahora es momento de ir a los problemas más duros y asegurar un resultado mejor, no sólo por la seguridad de los estadounidenses, sino también por la de los norcoreanos", ha remachado.



La viceministra de Exteriores norcoreana, Choe Son Hui, afirmó a principios de julio que Pyongyang no volverá a entablar conversaciones con Estados Unidos al considerar que la Casa Blanca se está limitando a usarlas como "una herramienta para lidiar con su crisis política".



"Estamos en un momento muy delicado en el que cualquier mínimo error o cualquier paso en falso incurrirían en consecuencias tan fatales como irrevocables", dijo, antes de negar categóricamente la posibilidad de una nueva cumbre con Estados Unidos antes de las elecciones presidenciales de noviembre en territorio norteamericano.



Trump y Kim se han reunido tres veces desde junio de 2018 para tratar de llegar a un acuerdo sobre el desmantelamiento del programa de armas nucleares de Corea del Norte a cambio de concesiones estadounidenses.



En la primera cumbre, celebrada en Singapur en 2018, los dos líderes acordaron trabajar para completar la desnuclearización de la península de Corea, mejores relaciones bilaterales y un régimen de paz duradero.



Sin embargo, su segunda cumbre en Hanoi, en febrero del año pasado, fue un fracaso rotundo que Trump intentó maquillar con una reunión relámpago celebrada en junio en la frontera intercoreana. Tres meses después, las dos partes sostuvieron conversaciones a nivel de trabajo en Estocolmo en octubre, sin progreso alguno.