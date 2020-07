Cinco cosas que debe saber para comenzar el día

(Bloomberg) -- Los primeros resultados positivos para una vacuna refuerzan la confianza; Hong Kong está atrapado en el fuego cruzado entre EE.UU. y China, y buenas noticias para Apple.

La vacuna

Moderna Inc. anunció los resultados de un ensayo de seguridad inicial que mostró que todos los pacientes produjeron anticuerpos contra el coronavirus. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, dijo que los resultados eran “buenas noticias”. El anuncio, tras el cierre de los mercados estadounidenses, impulsó los valores de viajes y ocio en la negociación fuera de horas. Algunos expertos expresaron preocupación por los efectos secundarios informados del tratamiento, y aún queda mucho para el desarrollo de una vacuna. Entretanto, la posible vacuna de AstraZeneca Plc sigue encaminada a concluir los ensayos en humanos en septiembre.

Golpe a Hong Kong

La histórica decisión del presidente Donald Trump de despojar a Hong Kong de ciertos privilegios especiales agrava la incertidumbre para las empresas y bancos del centro financiero. La ciudad se ha encontrado recientemente en el foco de las tensiones crecientes entre las dos mayores economías del mundo a medida que China intenta imponer controles más estrictos sobre sus leyes y Estados Unidos se resiste a la creciente influencia de Pekín. Si bien los bancos tendrán tiempo para adaptarse a las nuevas reglas, algunas de las mayores firmas de Wall Street se arriesgan a enfrentar una ola de sanciones o pérdida de acceso al mercado chino.

Goldman, Apple

Los resultados de Wall Street tuvieron un comienzo mixto ayer. A JPMorgan Chase & Co. le fue mejor de lo esperado, mientras que Wells Fargo & Co. informó su primera pérdida trimestral desde 2008 ya que destinó mucho más efectivo de lo esperado a pérdidas crediticias. Hoy le toca el turno a Goldman Sachs Group Inc. y se anticipa que el banco informará beneficios por los ingresos de las actividades de suscripción y el crecimiento de las comisiones. En otras noticias corporativas, Apple Inc. ganó una batalla judicial por la factura fiscal de Irlanda de 13.000 millones de euros (US$14.900 millones), una victoria que se considera un golpe demoledor a favor de la campaña de la responsable antimonopolio de la Unión Europea, Margrethe Vestager, sobre acuerdos fiscales preferenciales a las empresas.

Mercados al alza

El optimismo de las vacunas está ayudando a impulsar la renta variable en todo el mundo. El índice MSCI Asia-Pacífico agregó un 1%, mientras que el Topix de Japón cerró con un 1,6% más. En Europa, el Stoxx 600 había ganado un 1% a las 5:50 am, hora de Nueva York, con los sectores de viajes y ocio entre los de mejor desempeño. Los futuros del S&P 500 apuntaban a un repunte al inicio de la jornada, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años era de 0,622% y el oro se mantenía sin cambios.

También hoy...

Se espera que la OPEP y sus aliados anuncien planes para comenzar a reducir los recortes de producción en agosto tras la reunión de hoy. Los datos de fabricación de Empire para julio y los precios de importación y exportación de EE.UU. para junio salen a las 8:30 a.m. Los datos de producción industrial se publican a las 9:15 a.m. La nueva decisión sobre tasas del Banco de Canadá se publica a las 10:00 am. El presidente de la Fed de Filadelfia, Patrick Harker, y la vicepresidenta ejecutiva de la Fed de Nueva York, Lorie Logan, hablan más tarde, mientras que el Libro Beige se publica a las 2:00 pm. Hoy acaba el plazo para presentar las declaraciones fiscales. Además de Goldman, UnitedHealth Group Inc., Bank of New York Mellon Corp. y Alcoa Corp. se encuentran entre las muchas compañías que informan resultados hoy.

Nota Original:Five Things You Need to Know to Start Your Day

©2020 Bloomberg L.P.