Brecha racial de empresarios en EE.UU. creció en junio: Gráfico

(Bloomberg) -- Las pequeñas empresas propiedad de negros se están llevando la peor parte del dolor económico causado por el covid-19 en Estados Unidos. Desde el mes pasado, el número de propietarios negros ha disminuido a un ritmo casi cuatro veces mayor que el de los blancos, según una investigación realizada por el economista Robert Fairlie de la Universidad de California en Santa Cruz. Si bien las reaperturas estatales y un repunte parcial en la actividad comercial beneficiaron a todos los grupos, nuevos datos muestran que las disparidades raciales aumentaron de mayo a junio.

