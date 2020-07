Billonario plan de Biden aceleraría esfuerzos contra el carbono

(Bloomberg) -- El plan de Joe Biden de US$2 billones para revivir la economía dependería de un impulso a los empleos en energía limpia y aceleraría el esfuerzo en la transición hacia la electricidad libre de carbono.

El programa de energía e infraestructura de Biden publicado el martes exige una industria energética 100% libre de carbono para 2035, al menos cinco años antes de los mandatos ya vigentes en estados como California y Nueva York.

El plan de energía limpia y climático de Biden es fundamental para sus esfuerzos de recuperación económica, dijo Jigar Shah, miembro del consejo ejecutivo de Clean Energy for Biden (Energía limpia para Biden), un grupo de líderes de la industria que apoyan al candidato presidencial demócrata. El plan salvaguardaría la industria y su objetivo sería expandir el empleo en un momento en que Estados Unidos hace frente a una pérdida laboral récord.

“Este es el único sector en el que EE.UU. podría poner a producir US$2 billones”, dijo Shah, quien también es cofundador del generador de energía limpia Generate Capital. “Sabemos que generaría empleos”.

Las acciones de las compañías de energía renovable se dispararon el martes cuando surgieron los detalles del plan, lo que se sumó a recientes ganancias. First Solar Inc., el mayor fabricante de paneles de EE.UU., subió más de 9%, y Sunrun Inc., el mayor instalador de sistemas solares residenciales en techos de EE.UU., ganó hasta 14%, alcanzando un récord.

Una presidencia de Biden beneficiaría a compañías eólicas como el fabricante de turbinas Vestas Wind Systems A/S y el productor de aspas TPI Composites Inc., según Jeffrey Osborne, analista de Cowen & Co. Los proveedores de equipos, como Enphase Energy Inc. y SolarEdge Technologies Inc., también podrían esperar una mayor demanda de parte de desarrolladores solares.

¿Cómo pinta la realidad?

El objetivo de Biden de crear una industria de energía libre de carbono para 2035 es más ambicioso que otros mandatos estatales que se han aprobado en los últimos años. California y Nuevo México esperan que sus redes estén libres de emisiones para 2045, y Nueva York apunta a 2040.

No obstante, si bien la mayoría de las compañías de energía renovable se beneficiarían del esfuerzo demócrata por promover la electricidad libre de carbono, será un largo camino antes de que eso conduzca a un auge en ventas, dijo Pavel Molchanov, analista de Raymond James & Associates.

“No es una idea nueva y tendrían que pasarla por el Congreso antes de que haya algún beneficio real”, dijo Molchanov. “Incluso si ganan en el Senado, cada demócrata se convertiría en un voto decisivo”.

Los inversionistas en energía renovable pueden seguir siendo optimistas de que las compañías eólicas y solares se beneficiarán de un cambio sostenido lejos de las políticas procombustibles fósiles de la administración Trump, dijo Andy Devries, analista de servicios públicos y energía para CreditSights.

“Esperamos que una posible victoria de Joe Biden en noviembre sea un factor positivo para la energía limpia”, dijo Devries.

Nota Original:Biden Clean-Energy Plan Would Accelerate State Efforts on Carbon

©2020 Bloomberg L.P.