Biden intenta desmarcarse de Trump quien descarta perder las elecciones

SHOTLIST WILMINGTON, DELAWARE, ESTADOS UNIDOS14 DE JULIO DE 2020FUENTE: POOLRESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 1. Zoom in Joe Biden, ex vicepresidente de los Estados Unidos y presunto candidato presidencial demócrata, llega antes de los comentarios sobre su plan de recuperación económica centrado en la energía sostenible 2. SOUNDBITE 1 - Joe Biden, candidato demócrata a la presidencia de EEUU (hombre, inglés, 12 seg.): "Sé de lo que es capaz el pueblo estadounidense, sé lo que los trabajadores estadounidenses pueden lograr cuando se les da espacio para correr. Sé que el cambio climático es un desafío que definirá nuestro futuro estadounidense. "Sé de lo que es capaz el pueblo estadounidense, sé lo que los trabajadores estadounidenses pueden lograr cuando se les da espacio para correr. Sé que el cambio climático es un desafío que definirá nuestro futuro estadounidense. Sé que enfrentar el desafío será una oportunidad única en la vida para impulsar una nueva vida en nuestra economía, fortalecer nuestro liderazgo global, proteger nuestro planeta para las generaciones futuras" 3. Plano medio Joe Biden, ex vicepresidente de los Estados Unidos y presunto candidato presidencial demócrata4. Travelling Joe Biden, ex vicepresidente de los Estados Unidos y candidato presidencial demócrata, Zoom in / Zoom in El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, llega al Jardín de las Rosas de la Casa Blanca antes de una conferencia de prensa 6. SOUNDBITE 2 - Donald Trump, presidente de EEUU (hombre, inglés, 10 seg.): "Reportero: Supongo que la pregunta es, ¿se ve como el perdedor en esta carrera? ¿Se ve perdiendo en el otoño?Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump: No, no, creo que tenemos muy buenos números de encuestas. No son encuestas de disimulación. Son verdaderas encuestas " WILMINGTON, DELAWARE, ESTADOS UNIDOS14 DE JULIO DE 2020FUENTE: POOLRESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 7. Travelling Joe Biden dice, UPSOT: "No perdamos más tiempo. Vamos a trabajar ahora, ahora. Gracias". Luego se aleja del atril, se pone la máscara mientras sale de la habitación ///-----------------------------------------------------------2 DEPECHES DE CONTEXTE: Biden desvela un ambicioso plan climático para EEUU en oposición a Trump =(Fotos)= Wilmington, Estados Unidos, 14 Jul 2020 (AFP) - El candidato de los demócratas para la Casa Blanca, Joe Biden, desveló este martes un ambicioso plan climático para reformar el sector energético.La propuesta de una transición hacia la energía limpia fue desvelada en un discurso en Wilmington, en un momento en que Biden intenta desmarcarse de su rival para las elecciones de noviembre, el presidente estadounidense, Donald Trump. Para el exvicepresidente demócrata la lucha contra el cambio climático va a ser un factor de creación de empleo durante su mandato. "Transformar el sector eléctrico estadounidense para producir energía sin emisiones de carbono va a ser el mayor estímulo para la creación de empleo y competitividad económica del siglo XXI", indicó Biden. Para esto, el candidato prometió que es posible lograr un sector eléctrico libre de emisiones de carbono para 2035. El plan incluye metas más ambiciosas que las que desveló al principio de la campaña, luego de que Biden adoptara algunas de las ideas de aspirantes más de izquierda como el senador Bernie Sanders, en un intento de ampliar su base electoral. Biden prometió una inversión de 2 billones de dólares en cuatro años para cumplir con su plan, según informó el diario The Washington Post. Esto representa un importante incremento con respecto a la propuesta al inicio de la campaña de un gasto de 1,7 billones de dólares en 10 años. Biden prometió además que si es electo Estados Unidos volverá al Acuerdo de París, del cual Trump se retiró en 2017. "Sé que cumplir con estos desafíos va a ser una de esas oportunidades que se dan una vez en la vida para darle una nueva vida a nuestra economía", indicó. Además el candidato demócrata prometió revertir unas 100 medidas de desregulación ambiental impulsadas por Trump. En las encuestas Biden supera a Trump en la percepción de los votantes en la mayoría de los temas, pero los electores todavía piensan que el actual presidente es un mejor gestor de la economía. mlm-an/lda ------------------------------------------------------------- CentralTrump anuncia el final del trato preferencial de EEUU para Hong Kong Por Shaun TANDON =(Fotos)= Washington, 14 Jul 2020 (AFP) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes el fin del trato preferencial para Hong Kong, en el marco de su pulso con China por las nuevas reglas de seguridad impuestas en la antigua colonia británica. Trump convocó la rueda de prensa para anunciar nuevas medidas contra China, pero en la cita también aprovechó para criticar a su oponente en las elecciones de noviembre, el demócrata Joe Biden. "Ningún gobierno ha sido más duro con China que este", dijo el mandatario y acusó a Biden de haberse aliado con Pekín una y otra vez. "Ahora Hong Kong va a ser tratado igual que China continental", dijo Trump en una rueda de prensa, detallando que la antigua colonia británica va a perder privilegios, como un tratamiento económico especial y el acceso a exportaciones de tecnología sensibles. A principios de julio, el Congreso estadounidense aprobó una ley para penalizar a los funcionarios chinos que apliquen las nuevas reglas de seguridad contra Hong Kong, que también afecta a los bancos que tengan transacciones significativas con ellos. Pekín aprobó una ley de seguridad para endurecer los castigos por actividades que se consideren subversivas en Hong Kong, después de que el año pasado la antigua colonia viviera multitudinarias movilizaciones contra el poder de China continental. Según varios activistas, esta ley termina con las libertades que hacen de Hong Kong uno de los principales centros financieros del mundo."Hoy firmé la legislación y la orden ejecutiva para hacer que China sea responsabilizada por sus acciones opresivas contra el pueblo de Hong Kong", afirmó Trump. Uno de los aspectos más significativos es que los bancos pueden ser impedidos de recibir préstamos de instituciones estadounidenses. Durante la ruega de prensa, Trump estimó que "muchas personas" van a abandonar Hong Kong, por el final de las preferencias que ayudaban a la región a ser un enlace comercial. - "Una rápida reprimenda" - En un comunicado, la Casa Blanca reconoció sus preocupaciones de que la nueva Ley para Hong Kong, que es un endurecimiento de una legislación del año pasado, pueda limitar el margen de maniobra del presidente para modular sanciones. Sin embargo, dado que la normativa cuenta con un apoyo de ambos partidos, el Congreso tenía el poder de superar cualquier veto presidencial. "Hoy Estados Unidos le dejó claro a China que no puede continuar con su ataque a las libertades y a los derechos humanos en Hong Kong sin que hayan graves repercusiones", dijo el senador demócrata Chris Van Hollen, uno de los impulsores del proyecto junto con el republicano Pat Toomey.El legislador agregó que las "agresiones del gobierno chino merecen esta rápida reprimenda". La nueva ley impuesta por China generó temores en este centro financiero global, que el año pasado se vio sacudido por masivas y a veces violentas manifestaciones prodemocracia. Pekín no ha tardado en utilizar la nueva ley. El lunes advirtió a los partidos prodemocracia, que organizaron unas primarias en la que participaron unos 600.000 hongkoneses, que estaban incurriendo en una "grave provocación".Este martes, el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Mike Pompeo, pidió elecciones "libres y justas" en Hong Kong y felicitó a los organizadores de las primarias. Trump ha aumentado la confrontación con China en múltiples frentes, especialmente respecto a la pandemia de coronavirus, que atribuye a China, después de que el primer caso se detectara a finales de 2019 en la localidad china de Wuhan. Críticos del presidente en el país y en el exterior lo acusan, sin embargo, de distraer así la atención sobre su propio manejo de la crisis, en un momento en que Estados Unidos es el país del mundo con más fallecidos y más casos de covid-19. bur-an/gma -------------------------------------------------------------