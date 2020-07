Barnes da positivo al coronavirus

En la imagen, el jugador de los Kings de Sacramento, Harrison Barnes. EFE/EPA/DIVYAKANT SOLANKI/Archivo

Orlando (EE.UU.), 14 jul (EFE).- Harrison Barnes anunció el martes que dio positivo por coronavirus, lo que le convirtió en el cuarto jugador de los Kings de Sacramento, antes del reinicio de la NBA en Orlando (Florida).

"He estado asintomático y me siento bien", escribió Barnes en un tweet.

Agrega que "Estoy en cuarentena y sigo el protocolo de seguridad hasta que esté autorizado para la acción. ¡Espero unirme a mi equipo en Orlando cuando sea seguro hacerlo! Manténgase a salvo allá afuera".

Anteriormente, Buddy Hield, Jabari Parker y Alex Len también dieron positivo para el virus.

El entrenador de los Kings, Luke Walton, reveló la semana pasada que un cuarto miembro del grupo de viaje de 36 personas de Sacramento no se unió inicialmente al equipo en Orlando, pero no identificó a Barnes.

Hield y Parker deben dar dos pruebas negativas y no mostrar ningún síntoma antes de que puedan volver a la acción. Len se encuentra actualmente en Sacramento, dijo una fuente de la liga.