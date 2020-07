Andrea Molina declara su amor por su padre, Micky Molina, con este emotivo texto

MADRID, 15 (CHANCE)



Son muchas las dedicatorias que personajes públicos de nuestro país hacen por Instagram a sus seres queridos. Hoy, nos quedamos con la que Andrea Molina le ha hecho a su padre, Micky Molina. Sinceramente nos ha dejado completamente emocionados al darnos cuenta del sentimiento tan profundo que tiene a joven hacia su padre, al que no solamente admira, sino que también quiere por encima de todo como ya ha demostrado en muchas ocasiones saliendo en su defensa.



"Hace bien poco mi papa*, mientras nos toma*bamos un cafe* delante del mar, me miro* a los ojos, me cogio* de la mano y me dijo: 'No permitas que nadie ni nada te enturbie el corazo*n hija'. Le mire*, empece* a notar como mis ojos poco a poco se inundaban de todo eso de lo que necesitaba desprenderme, y le dije: 'Gracias'. Porque a veces no hay ma*s que decir y solo toca escuchar y soltar. Porque a veces del que menos te esperas llega a ti esa palabra, frase justo en el momento indicado y es ahi* cuando la magia sucede. Y tu simplemente tienes que dejar que el momento cale en ti. El resto viene solo... Esta frase ya es parte de mí".



Con esta dedicatoria Andrea Molina ha demostrado públicamente la confianza y la buena relación que tiene con su padre. Además, parece que Micky Molina estuvo en el momento exacto cuando su hija no pasaba por un buen momento y supo como consolarla sin profundizar en el tema.



De esta manera, Andrea Molina ha compartido con todos sus seguidores dos imágenes súper tiernas en las que podemos ver como padre e hija se abrazan. No hay nada más bonito que ver estas estampas familiares, así como leer esos textos que salen del corazón y reflejan el sentimiento más arraigado de una hija por un padre.