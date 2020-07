Amazon extiende trabajo corporativo desde casa hasta 2021

(Bloomberg) -- Amazon.com Inc. permitirá que la mayoría de sus empleados corporativos trabajen desde su hogar hasta enero y continuará restringiendo los viajes de negocios, debido a los crecientes temores de que la pandemia persista hasta al menos el próximo año.

“Continuamos priorizando la salud de nuestros empleados y siguiendo la orientación del gobierno local”, dijo la compañía en un comunicado. “Los empleados que trabajan en una función que se pueda desempeñar efectivamente desde casa pueden hacerlo hasta el 8 de enero”.

Amazon había dicho anteriormente que el personal corporativo podría trabajar de forma remota hasta principios de octubre.

Los empleados en los almacenes de la compañía no tienen ese lujo, porque se les considera trabajadores esenciales necesarios para cumplir con los pedidos en línea, ya que muchos estadounidenses continúan refugiados en sus hogares.

A principios de este año, Amazon comenzó a pagarles a estos trabajadores US$2 adicionales por hora y les permitió tomar licencias sin hacer preguntas. Posteriormente, la compañía revocó esos beneficios y ahora exige que los trabajadores de almacén soliciten formalmente la licencia, un proceso que algunos empleados dicen ha estado plagado de confusión y demoras.

Algunos trabajadores en un almacén en Memphis, Tennessee, culpan a Amazon por terminar la licencia sin preguntas y resienten el hecho de que otros empleados puedan trabajar desde casa. Dicen que sus colegas de Memphis se están enfermando de covid-19 mientras la pandemia se desata en los estados del sur de Estados Unidos.

Geekwire informó sobre la extensión del trabajo desde casa anteriormente.

Nota Original:Amazon Extends Work From Home for Corporate Employees Until 2021

©2020 Bloomberg L.P.