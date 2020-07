Acciones de EE.UU. superan máximo del mes; el dólar cae

(Bloomberg) -- Las acciones de Estados Unidos superaron el máximo de más de un mes en medio de optimismo sobre el progreso en el desarrollo de una vacuna contra el coronavirus. El dólar se debilitó y el crudo subió.

He aquí hay algunos eventos clave que se avecinan:

China publica el PIB del segundo trimestre el jueves, así como indicadores económicos clave para junio.

El Banco Central Europeo se reúne para establecer la política monetaria el jueves; la presidenta, Christine Lagarde, celebrará una conferencia de prensa virtual después.

Estos son algunos de los principales movimientos en los mercados:

Nota Original:Stocks Jump to More Than Month High; Dollar Falls: Markets Wrap

©2020 Bloomberg L.P.