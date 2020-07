Una sentencia da la razón a una pareja homosexual como unión civil en Bolivia

En la imagen, un hombre agita una bandera LGBTI durante una marcha del orgullo gay. EFE/Luis Eduardo Noriega A./Archivo

La Paz, 13 jul (EFE).- Un tribunal de Bolivia ha dado la razón a una pareja homosexual a la que el Registro Civil había rechazado inscribir, en un fallo que organizaciones de derechos consideran un avance en el país.

La organización no gubernamental Derechos en Acción destacó este lunes un fallo de la Sala Constitucional en La Paz que anuló una resolución administrativa del Servicio de Registro Cívico, que había rechazado una solicitud de una pareja del mismo sexo para obtener la certificación oficial de unión libre, pues conviven juntos desde hace más de una década.

La Sala Constitucional considera que la pareja vio vulnerados "sus derechos al debido proceso y a la igualdad y no discriminación", según un comunicado de la organización no gubernamental.

El Registro Civil argumentó que este tipo de uniones no están previstas en la legislación boliviana y no dispone de procedimientos para reconocerlas, de acuerdo a la nota.

La pareja solicitó que se aplicara "el estándar de protección más alto contemplado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos", además de la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), añade.

"Los Estados deben reconocer y garantizar todos los derechos que se derivan de ese vínculo, así como el acceso a todas las figuras ya existentes en los ordenamientos jurídicos internos, sin discriminación con respecto a las parejas heterosexuales" señala esa doctrina, según esta organización.

La Sala Constitucional dejó sin efecto legal la resolución administrativa y ordenó emitir una nueva en base a esa doctrina, lo que es valorado por esta organización como un avance en los derechos de las personas homosexuales en Bolivia.

Organizaciones en defensa de los derechos del colectivo LGTBIQ de Bolivia mantienen una lucha por que se reconozcan uniones matrimoniales entre personas del mismo sexo, haciendo prevalecer artículos de la Constitución del país que prohíben la discriminación por razón de orientación sexual y que dan preferencia sobre el propio texto constitucional a tratados internacionales de derechos humanos.

Otros fallos anteriores habían reconocido uniones entre personas que previamente habían cambiado de sexo, pero no entre homosexuales.