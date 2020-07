Un teatro convertido en un foco preocupante de infección de covid-19 en Tokio

Una mujer camina junto al teatro Molière este martes en barrio de Shinjuku, Tokio donde han surgido decenas de infectados por el coronavirus tras asistir recientemente a una representación teatral y que se ha convertido en uno de los focos más preocupantes de covid-19. EFE/ Agustín De Gracia

Tokio, 14 jul (EFE).- Las autoridades de Tokio están siguiendo la pista de centenares de personas que recientemente asistieron a una representación teatral en la capital de la que han surgido decenas de infectados por coronavirus y que se ha convertido en uno de los focos más preocupantes de covid-19.

Entre el 30 de junio y el pasado 5 de julio unas 800 personas acudieron a un pequeño teatro del barrio tokiota de Shinjuku, con capacidad para 186 espectadores pero con instrucciones de los gestores para que no acudieran más de 93 personas en cada uno de los doce shows que se ofrecieron allí.

Pero la alarma ha surgido en las últimas horas tras conocerse que una treintena de personas se ha visto contagiada por el nuevo coronavirus, incluyendo a actores, espectadores y empleados del teatro Molière.

De momento, la preocupación mayor es intentar localizar al resto de las cerca de 800 personas que estuvieron en contacto directo con los infectados. En muchos casos se desconoce su paradero, por lo que existe el riesgo de que estén infectados y hayan comenzado a diseminar el virus.

Más aún, algunos de los espectadores no eran de Tokio, por lo que la búsqueda puede ser más amplia de lo pensado inicialmente.

"Estamos confirmando con el teatro y el organizador. Vamos a investigar bien qué tipo de medidas han tomado para poder difinir futuras medidas de ahora en adelante", declaró a los periodistas la gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, al ser consultada el lunes sobre este caso.

Este martes, Koike insistió en la necesidad de analizar a fondo los actos de ocio en los que participan los tokiotas. "Los restaurantes de los que surgen contagios podrían tener problemas, por eso es necesario que restaurantes y clientes sean conscientes de ello", añadió.

Fuentes de la empresa del teatro dijeron a medios locales que habían pedido a los responsables del espectáculo que colocaran escudos protectores en la primera fila del público para evitar que el virus se extendiera, pero se está investigando si efectivamente se hizo así.

Las autoridades están haciendo llamamientos para que los asistentes al espectáculo se hagan pruebas de coronavirus.

El show que presentaba el teatro Molière, "The Jinro", se basa en un juego del mismo nombre en el que los espectadores pueden llegar a participar activamente, lo que aumenta la interrelación entre actores y el público.

El lugar en el que se encuentra este teatro está cerca del barrio de Kabukicho, que hasta hace poco se había convertido en el principal foco de infección en Tokio por la extensión del covid-19 en esa zona, especialmente entre el personal que atiende los lugares de ocio que hay allí.

La nueva preocupación sobre el teatro surge en medio de informes que dan cuenta de un repunte de casos de coronavirus en Tokio, con más de 200 casos diarios la semana pasada. La cifra bajó hasta 119 personas el lunes, aunque hoy, de nuevo, las infecciones llegaron a 143 personas, según informo Koike hoy. EFE

