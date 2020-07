UE.- El TUE dicta mañana si Bruselas acertó al exigir a Apple la devolución de 13.000 millones en ayudas ilegales

17/02/2016 FILED - 17 February 2016, Munich: A general view of the Apple logo on the facade of the Apple store in Munich. Ming-Chi Kuo, an analyst who specializes in tracking the performance of the American electronics company Apple ruled out the company's introduction of augmented reality glasses before 2022 at the earliest. Photo: Peter Kneffel/dpa POLITICA INTERNACIONAL Peter Kneffel/dpa



BRUSELAS, 14 (EUROPA PRESS)



El Tribunal General de la Unión Europea (TUE) se pronunciará este miércoles sobre los recursos presentados por Irlanda y Apple contra la decisión de la Comisión Europea que exigió la devolución de 13.000 millones de euros más intereses en ayudas ilegales concedidas por Dublín a la multinacional tecnológica.



Bruselas concluyó hace ya casi cuatro años que Irlanda había concedido un trato de favor a la multinacional de Tim Cook que le permitieron pagar "sustancialmente menos impuestos" que otras empresas gracias a una "ventaja selectiva" prohibida por las reglas europeas de competencia.



En particular, se refiere a dos resoluciones fiscales de la agencia tributaria irlandesa de 1991 y 2007 a favor de Apple Sales International y Apple Operations Europe que avalaban los métodos empleados para que ambas asignasen beneficios a sus respectivas sucursales irlandesas.



Estas resoluciones estuvieron vigentes entre 1991 y 2014, pero la Comisión Europea solo pudo ordenar la recuperación del dinero no pagado durante un periodo de diez años anterior a la primera solicitud de información, que se remonta a 2013. Según sus cálculos, ascendieron a 13.000 millones de euros desde 2003.



Tanto Dublin como Irlanda recurrieron esta decisión ante el tribunal de Luxemburgo, que fallará este jueves en una sentencia que podrá ser recurrida por cualquiera de las partes implicadas durante un plazo de dos meses y diez días.



Por el momento, y hasta que la Justicia europea resuelva el asunto con una sentencia firme, Irlanda tiene bloqueados en un fondo los 14.300 millones depositados por Apple en 2018 (13.100 millones no pagados en impuestos y 1.200 millones en intereses).



El acuerdo fiscal entre Irlanda y Apple es con diferencia el más cuantioso de todos los que la Comisión Europea ha cuestionado durante los últimos años. Bajo la batuta de la entonces comisaria de Competencia del Ejecutivo comunitario, Margrethe Vestager, en la actualidad vicepresidenta con la misma cartera, Bruselas tumbó también por ilegales los llamados 'tax ruling' de Fiat en Italia o Starbucks en Países Bajos.



Muchas de ellas acabaron en la Justicia europea, con destinos diferentes. El TUE avaló, por ejemplo, la decisión de Bruselas que obligó a Fiat a devolver 30 millones de euros en Luxemburgo, pero anuló la que exigía a Starbucks reembolsar 20 millones en Países Bajos y otra sobre Bélgica y el trato de favor a una cuarentena de empresas, con un valor total de 700 millones.