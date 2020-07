UE.- Aspen Pharma promete a Bruselas que reducirá un 73% el precio de seis medicamentos contra el cáncer

14/07/2020 Un paciente expresa su opinión sobre la atención recibida POLITICA ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA SEVILLA HOSPITAL VIRGEN DEL ROCÍO



BRUSELAS, 14 (EUROPA PRESS)



La farmacéutica Aspen Pharma ha prometido a la Comisión Europea que reducirá un 73% de media el precio de seis medicamentos contra el cáncer y garantizará su suministro en la UE durante al menos cinco años como medidas para cerrar la investigación que los servicios comunitarios de Competencia tienen abierta desde 2017 contra la firma por abuso de posición dominante.



El Ejecutivo comunitarios ha lanzado este martes una consulta pública sobre los compromisos enviados por la multinacional, con el objetivo de recabar opiniones todas las partes interesadas que deseen hacerlo antes de decidir si son suficientes para archivar la investigación.



Bruselas abrió el expediente ante la sospecha de que la farmacéutica había impuesto incrementos significativos en el precio de una serie de medicamentos sin patente utilizados para el tratamiento de la leucemia y otros cánceres hematológicos. Entre ellos se encuentran los fármacos comercializados con las marcas Alkeran, Leukeran y Purinethol.



El Ejecutivo comunitario determinó de manera preliminar que no existe "ningún elemento que pueda justificar los altísimos niveles de beneficios de Aspen", conseguidos gracias a unos precios que "superaron en casi trescientos puntos porcentuales los costes pertinentes".



Las autoridades europeas de Competencia también han destacado que los medicamentos en cuestión no están protegidos por una patente desde hace 50 años, lo que supone que toda la inversión en I+D "ya ha sido completamente recuperada". Por otro lado, la Comisión Europea cree que los incrementos de los precios fueron "claramente desproporcionados" con respecto a cualquier coste adicional.



Bruselas explica también que para conseguir este crecimiento de los precios, Aspen aprovechó que pacientes y médicos no disponían de medicamentos alternativos y que, cuando éstos intentaron oponerse a los incrementos, la farmacéutica amenazaba con eliminarlos de la lista de fármacos reembolsables. También se mostraba dispuesta a retirar su suministro.



"Con frecuencia, las empresas farmacéuticas introducen medicamentos innovadores en el mercado y deben ser recompensadas por ello. Sin embargo, en ocasiones también se valen de su posición dominante para aumentar en varios cientos por ciento los precios de medicamentos antiguos, pero esenciales, sin ninguna justificación real", ha dicho la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario responsable de Competencia, Margrethe Vestager.



Ante esta situación, Aspen Pharma ha enviado a la Comisión Europea una serie de compromisos con los que busca resolver los problemas detectados por las autoridades comunitarias y conseguir el cierre de la investigación.



En concreto, reducirá en toda Europa un 73% de media los precios de los seis medicamentos contra el cáncer incluidos en la investigación. Se establecerá de esta manera un precio máximo que Aspen podrá fijar durante los próximos diez años, a contar desde octubre de 2019.



La farmacéutica, en tercer lugar, garantiza el suministro de estos medicamentos durante los próximos cinco años. Durante los cinco siguientes, o bien continuará el suministro o bien podrá la autorización de venta de los fármacos a disposición de otros proveedores.