Trump pone fin a estatus especial de Hong Kong ante EE.UU.

(Bloomberg) -- El presidente Donald Trump dijo que emitió una orden para poner fin al estatus especial de Hong Kong ante Estados Unidos y firmó una legislación que sancionaría a los funcionarios chinos responsables de tomar medidas enérgicas contra la disidencia política en Hong Kong, en la última escalada de tensiones entre las economías más grandes del mundo.

“Ninguna Administración ha sido más dura con China que esta Administración”, dijo Trump el martes en la Casa Blanca.

Trump aprobó la medida el martes después de pasar semanas culpando a Pekín por la pandemia de coronavirus y criticando su manejo de Hong Kong. El presidente se ha enfrentado a críticas generalizadas por su respuesta al virus, y los casos vuelven a dispararse a medida que las empresas reabren.

La legislación bipartidista viene en respuesta a la nueva ley de seguridad nacional del gobierno chino para la antigua colonia británica, que según los críticos tiene como objetivo aplastar las protestas políticas y sofocar la disidencia. Las personas declaradas culpables bajo la ley podrían, en algunos casos, enfrentar cadena perpetua.

La legislación penalizaría a los bancos que hacen negocios con funcionarios chinos involucrados en la ley de seguridad nacional que el país busca imponer a Hong Kong. Es el último de una serie de esfuerzos diseñados para presionar a China en medio de las tensiones sobre la propagación del coronavirus, la implementación de un pacto comercial finalizado a principios de este año y los esfuerzos para reforzar el control sobre Hong Kong.

La legislación requeriría que el Departamento de Estado informe cada año al Congreso sobre los funcionarios que buscan socavar el modelo de “un país, dos sistemas” que se aplica a Hong Kong. También le da al presidente el poder de apoderarse de los activos y bloquear la entrada a Estados Unidos de esas personas.

La ley da a los bancos una especie de período de gracia de un año para dejar de hacer negocios con entidades e individuos que el Departamento de Estado determine que son “infractores principales” de socavar la autonomía de Hong Kong.

Después de ese periodo, el Departamento del Tesoro puede imponer una variedad de sanciones a esas instituciones, incluida la prohibición de que altos ejecutivos ingresen a EE.UU. y restringir la capacidad de participar en transacciones denominadas en dólares estadounidenses, según Toomey.

Trump anunció el mes pasado que terminaría con el trato preferencial para Hong Kong y firmó una legislación destinada a castigar a los funcionarios chinos por la opresión de los uigures y los miembros de otros grupos minoritarios musulmanes.

La postura más dura hacia Pekín representa un giro para Trump, que evitó en gran medida las intervenciones relacionadas con los derechos humanos mientras negociaba la primera fase de su acuerdo comercial. El lunes, el presidente de Estados Unidos dijo que el acuerdo aún estaba “intacto” porque China estaba comprando los productos agrícolas prometidos. Pero Trump también expresó su frustración con el país por la propagación del coronavirus, que se originó en Wuhan.

“Lo que le hicieron al mundo no debe olvidarse”, dijo Trump.

