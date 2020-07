14/07/2020 ¿Tiene Aron Piper algo que ver en la sonrisa que vuelve a lucir Jessica Goicoechea?. Jessica Goioechea ha recuperado la sonrisa. Y es que según adelanta "Ok Diario" la influencer podría haber encontrado de nuevo el amor tras su traumática ruptura con River Viiperi, con una acusación de supuestos malos tratos por medio. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



Jessica Goioechea ha recuperado la sonrisa. Y es que según adelanta "Ok Diario" la influencer podría haber encontrado de nuevo el amor tras su traumática ruptura con River Viiperi, con una acusación de supuestos malos tratos por medio.



Al parecer, una de nuestras bloggers más seguidas está empezando un tímido romance con alguien que no nos es en absoluto desconocido. Se trata de Aron Piper, protagonista de la exitosa "Élite" y uno de los intérpretes jóvenes que suenan con más fuerza en el panorama interpretativo actual.



Tres meses después de protagonizar una polémica ruptura con el ex de Paris Hilton, al que Jessica acusó de haberla agredido y encerrarla en el baño de su casa - aunque el modelo lo negó después de abandonar España en pleno confinamiento por el Covid-19 - la influencer vuelve a confiar en el amor.



Aron y Jessica habrían empezado su relación recientemente e, ilusionados aunque cautos, el actor y la catalana han dejado algunas pistas en sus respectivas cuentas de Instagram, donde intercambian likes y sospechosos comentarios. Sin duda, ambos están viviendo gracias al otro un verano de lo más especial.



De momento, a falta de pruebas gráficas del noviazgo y de confirmación por parte de ninguno de los protagonistas de esta sorprendente relación, nos conformamos con imaginarnos a la influencer y a Piper juntos. Y la verdad, ¡qué buena pareja hacen!