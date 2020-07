Tenga cuidado con potencial real de las OPI en la nube: Tae Kim

(Bloomberg) -- El mercado bursátil de Estados Unidos ha tenido un repunte notable desde su desplome en marzo inducido por el coronavirus y las acciones de las grandes empresas de tecnología lideran la recuperación, elevándose de sus mínimos. Un mercado de valores activo también tiende a avivar la demanda de OPI y eso es exactamente lo que ha sucedido, especialmente en el área de software y servicios de internet en la nube. La última manifestación de este fenómeno se produjo el martes, cuando el proveedor de software de banca en la nube nCino Inc. subió más de 170% en su debut comercial.

El entusiasmo por este nicho digital tiene sentido a un nivel fundamental. La pandemia ha acelerado el cambio del gasto a tecnologías relacionadas con la nube que permiten servicios digitales y de trabajo desde el hogar que todos necesitamos para vivir en un mundo con covid-19. Por lo tanto, es natural que los inversionistas se aferren a la historia y oferten a muchas compañías relacionadas con el segmento, incluidas las nuevas emisiones. NCino no está sola: la empresa de inteligencia empresarial basada en la nube ZoomInfo Technologies Inc. se disparó 62% en su primer día de operaciones en junio, mientras que a principios de este mes, la startup de servicios digitales de seguros Lemonade Inc. tuvo un aumento porcentual de tres dígitos en su debut. Las tres están registrando tasas de crecimiento estelares y confían en la infraestructura basada en la nube para ofrecer sus ofertas.

Pero un ambiente más efervecente también es una receta para que algunos en Wall Street saquen provecho del mayor interés de los inversionistas. La posible OPI de Rackspace Technology Inc. se destaca como particularmente sospechosa. El proveedor de servicios de computación en la nube, propiedad de la firma de capital privado Apollo Global Management, se registró para salir a la bolsa el viernes pasado. Después de mirar los documentos de la oferta, parece que Apollo y sus conocidos suscriptores, como Goldman Sachs Group Inc., Citigroup Inc. y JPMorgan Chase & Co., están tratando de subirse a la reciente ola de entusiasmo por la nube con un candidato deficiente. Para aquellos de nosotros que nos acordamos, Rackspace era un centro de datos de segundo nivel y una empresa de alojamiento web que tuvo problemas para competir con Amazon Web Services cuando la empresa de inversión la hizo privada en 2016. No parece que haya cambiado mucho desde entonces.

Simplemente, los débiles resultados financieros de Rackspace hacen un agujero en su narrativa de “en la nube”. La compañía no merece ser puesta en el mismo saco que los recientes grandes ganadores en el segmento. Mientras que las principales compañías de servicios en la nube han generado incrementos sorprendentes en las ventas durante el año pasado, Rackspace no registró crecimiento en 2019, de acuerdo con la presentación. Y si bien sus ingresos subieron marginalmente alrededor de 8% en el trimestre finalizado en marzo, aún no se encuentra ni cerca de los mejores del sector. Sin considerar el hecho de que perdió US$48 millones en esos tres meses.Para ilustrar la disparidad, las ventas del proveedor de software de monitoreo en la nube Datadog Inc. aumentaron 87% en su último trimestre reportado, mientras que la compañía de autenticación de usuarios Okta, Inc. generó un crecimiento de ingresos de 46%. Incluso Amazon Web Services, con su enorme tamaño, experimentó un aumento de las ventas de 33% en su trimestre finalizado en marzo, con ingresos de US$10.200 millones y US$3.100 millones en ganancias operativas para el período. Las empresas deben mostrar una creciente demanda de sus productos y servicios para justificar estar en la nube. Estas compañías lo hacen; Rackspace, no tanto.Por otro lado, uno puede argumentar que las OPI recientes están ampliamente sobrevaloradas. Por ejemplo, nCino, ZoomInfo y Lemonade se cotizan con valoraciones equivalentes a 50 veces las ventas del año pasado. Pero sus fuertes perspectivas de crecimiento pueden ofrecer al menos una oportunidad para un futuro mejor.

En un momento en que el creciente mercado evoca la palabra “burbuja” y cuestiona la sostenibilidad del repunte, los inversionistas deben tener en cuenta lo que los banqueros y las empresas de Wall Street pueden intentar vender mientras las flechas aún apuntan hacia arriba. Deberían mirar más allá del despliegue publicitario, examinar los números y analizar las perspectivas de cada compañía, caso por caso. No todas las llamadas acciones en la nube se dirigen al cielo.

Nota Original:Another Cloud IPO Has a Triple-Digit Debut, But Beware: Tae Kim

©2020 Bloomberg L.P.