S&P 500 y Dow suben tras dispares resultados bancarios; Nasdaq cae

Por Medha Singh y Devik Jain

14 jul (Reuters) - Los índices S&P 500 y Nasdaq subían el martes en una jornada de operaciones volátiles mientras los inversores digerían una serie dispar de resultados trimestrales de bancos estadounidenses, pero las acciones tecnológicas caían por temores sobre las nuevas restricciones a los negocios en California.

* A las 1629 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones subía 277,77 puntos, o un 1,09%, a 26.374,82 unidades; el índice S&P 500 ganaba 8,24 puntos, o un 0,26%, a 3.163,46 unidades; y el Nasdaq Composite bajaba 30,20 puntos, o un 0,29%, a 10.360,63 unidades.

* El mayor prestamista estadounidense, JPMorgan Chase & Co , mejoraba un 0,2% tras reportar un descenso menor de lo esperado del 51% en sus ganancias en el segundo trimestre.

* No obstante, Wells Fargo & Co perdía un 5,7% tras presentar una pérdida trimestral por vez primera desde la crisis financiera de 2008. Citigroup Inc bajaba un 2,7% tras reportar un fuerte desplome de los beneficios.

* El índice bancario del S&P 500 cedía un 1,3%, ya que las entidades reservaron 28.000 millones de dólares para cubrir potenciales pérdidas en préstamos a clientes afectados por la pandemia del coronavirus.

* "Claramente habrá más volatilidad ahora que empieza la temporada de resultados, mientras que el aumento del virus en California, Texas, Tennessee y Florida seguirá poniendo al borde a la gente", dijo Randy Frederick, directivo de Charles Schwab en Austin, Texas.

* Los índices de tecnología, consumo discrecional y servicios de comunicación bajaban. Este año han tenido un fuerte desempeño por las sólidas ganancias de sus componentes respectivos: Apple Inc, Amazon.com y Facebook Inc.

* Los inversores se están preparando para el que podría ser el mayor desplome en los beneficios trimestrales de las firmas del S&P 500 desde la crisis financiera de 2008, según datos de Refinitiv IBES.

