Rodríguez Zapatero pide una "revolución cultural" para erradicar el machismo

Fotografía de archivo de 27 de junio de 2017, del expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, durante una ponencia en la ciudad de Puebla (México). EFE/Francisco Guasco/ARCHIVO

México, 14 jul (EFE).- El expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero abogó este martes por impulsar una "revolución cultural" a favor de la igualdad de género a fin de erradicar el machismo y la violencia contra las mujeres, agravada por la pandemia de la COVID-19 en muchas regiones.

"Se trata de una auténtica revolución cultural la que hay que hacer en favor de la igualdad de género y en contra del machismo, en el ámbito de la escuela, la educación y la protección frente a la violencia", expresó durante un foro telemático del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México.

Rodríguez Zapatero defendió que haya "duras sanciones" para la violencia contra las mujeres y propuso que esta revolución "empiece con la formación de policías" en favor de la igualdad de género.

"La igualdad es la contraseña del progreso y la desigualdad más grande en la historia es la que han sufrido las mujeres", opinó el expresidente, quien sostuvo que "mientras no tengamos como gran referente la igualdad de género, no avanzaremos".

El exmandatario recordó que la primera ley que puso "en marcha" fue la ley integral contra la violencia de género, la cual ha permitido "la protección" de las mujeres y a día de hoy "el machismo está rechazado por la sociedad española".

Durante su intervención en la presentación del documento "Desarrollo humano y COVID-19 en México: Desafíos para una recuperación sostenible", Rodríguez Zapatero reivindicó que "las sociedades más avanzadas son las que la igualdad de género está más avanzada".

En 2019, México registró 1.012 feminicidios, mientras que en España, con una población menor, hubo al menos 55.

SUGIERE MÁS GASTO SOCIAL EN MÉXICO

El que fuera presidente del Gobierno español entre 2004 y 2011 por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) sugirió al Gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador aumentar el gasto y la protección social ante la crisis económica derivada de la COVID-19.

"Esta crisis no permite establecer límites en cuanto a la necesidad de endeudarse. Solo hay una respuesta que es la protección pública", defendió Rodríguez Zapatero.

Advirtió que "esta crisis será mucho peor que la de 2008", por lo que sugirió aumentar el gasto público para "reducir las desigualdades" y proteger a las personas en riesgo de "exclusión".

En ese sentido, felicitó a López Obrador por haber aumentado este año un 20 % el salario mínimo en México y propuso seguir por esta línea mejorando las pensiones, la escolarización y la formalidad laboral, en un país con más del 50 % de la población activa dedicada a trabajos informales.

"En mi opinión, viendo el análisis que he visto de México, hay que hacer un cambio de tendencia en favor de la formalidad, en favor de la igualdad e género y en favor del desarrollo tecnológico", concluyó.

La mayoría de analistas privados estiman una caída del producto interior bruto (PIB) de cuanto menos un 7 % en México por la crisis del coronavirus, que arrastrará a millones de personas a la pobreza.

López Obrador ha apostado por un severo plan de austeridad gubernamental para reactivar la economía frente a la pandemia, que lleva 304.000 contagios y 35.491 fallecidos en el país.