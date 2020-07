Rey Felipe.- El rey Felipe VI realizará la Ofrenda al Apóstol el próximo 25 de julio

25/07/2014 Los Reyes, saludando después de la Ofrenda al Apóstol POLITICA ESPAÑA EUROPA GALICIA SOCIEDAD



SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 (EUROPA PRESS)



El rey Felipe VI realizará personalmente la Ofrenda Nacional al Apóstol Santiago el próximo 25 de julio en la ceremonia que marca el día grande de Galicia y que, habitualmente, suele contar con los monarcas coincidiendo con el Año Santo.



Sin embargo, en esta ocasión, está previsto que el Rey, junto a la reina Letizia, se desplace a la capital gallega en esta festividad un año antes del Xacobeo 21, coincidiendo con la ronda de visitas que los monarcas están realizando a distintas comunidades autónomas españolas para apoyar la reactivación económica y social del país tras la crisis de la COVID-19, una actividad que arrancaron el pasado 23 de junio en Canarias.



A pesar de que no se ha producido aún la inclusión de este acto en la agenda oficial de Felipe VI, su intención de realizar este año personalmente la Ofrenda ha sido comunicada ya a estamentos eclesiásticos para iniciar los preparativos de la visita. En principio, la celebración tendrá que realizarse en San Martiño Pinario, a causa de las obras que todavía se encuentran en marcha en el interior de la basílica compostelana.



La tradición marca que los representantes de la Casa Real se encarguen personalmente de esta Ofrenda Nacional los Años Santos, mientras que delegan en otras personalidades el resto de las anualidades. Sin embargo, el rey Felipe VI ha acudido en otras ocasiones a realizar la Ofrenda coincidiendo con situaciones de especial relevancia.



En concreto, el último Año Santo, 2010, fue el ahora rey emérito, Juan Carlos I, el encargado de hacer esta Ofrenda. A pesar de que el siguiente Xacobeo no tendrá lugar hasta el año que viene, 2021, Felipe VI y la Reina Letizia ya han asumido el papel de oferentes.



Lo hicieron en 2014, justo después de su coronación, con motivo de la primera Ofrenda Nacional tras el trágico accidente ferroviario de Angrois, que había tenido lugar justo un año antes, el 24 de julio de 2013. Este siniestro motivó que no se celebrase la Ofrenda de 2013, en la que estaba previsto que actuase como delegado regio el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.