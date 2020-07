Previa del partido: US Lecce recibe a Fiorentina en la trigésimo tercera jornada

El próximo miércoles a las 14:45 se disputará el encuentro de la trigésimo tercera jornada de la Serie A, en el cual veremos disputarse la victoria a US Lecce y a Fiore en el Stadio Via del Mar.

US Lecce afronta el partido de la trigésimo tercera jornada con la intención de sumar más puntos a su tabla clasificatoria después de haber empatado 0-0 ante Cagliari en su último partido. Desde el inicio de la competición, los locales han ganado en siete de los 32 encuentros jugados hasta ahora con una cifra de 40 tantos a favor y 71 en contra.

En el lado de los visitantes, Fiorentina se tuvo que conformar con un empate 1-1 frente a Hellas Verona durante el último partido, así que intentará seguir sumando puntos a su casillero frente a US Lecce. Antes de este partido, Fiorentina había ganado en ocho de los 32 encuentros jugados en la Serie A esta temporada y suma una cifra de 44 goles encajados frente a 38 a favor.

Fijando la atención en el rendimiento como equipo local, US Lecce tiene un balance de tres victorias, ocho derrotas y cinco empates en 16 partidos jugados en su campo, de modo que las visitas al estadio Stadio Via del Mar no suelen ser de las más complicadas para los visitantes. En el papel de visitante, Fiorentina ha ganado cinco veces y ha sido derrotada en seis ocasiones en sus 15 partidos jugados, por lo que es un equipo que suele conseguir puntos a domicilio, algo a lo que deberá prestar atención US Lecce si no quiere sumar un resultado negativo en casa.

Los dos rivales ya se han enfrentado antes en el Stadio Via del Mar, de hecho, los números muestran tres victorias, dos derrotas y cinco empates a favor de US Lecce. La última vez que se enfrentaron estos conjuntos en este torneo fue en noviembre de 2019 y el partido finalizó con un marcador de 0-1 para US Lecce.

Analizando su posición en la tabla clasificatoria de la Serie A, vemos que Fiorentina se sitúa por delante del equipo local con una ventaja de siete puntos. En este momento, US Lecce cuenta con 29 puntos y se sitúa en decimoctava posición. Por su parte, Fiorentina tiene 36 puntos y ocupa la decimotercera posición en la clasificación.