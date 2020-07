Portaltic.-Windows 10 permitirá sincronizar varios teléfonos Android con la 'app' Your Phone

19/05/2020 Ordenador con Windows 10 y teléfono móvil. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA MICROSOFT



MADRID, 14 (Portaltic/EP)



La compañía Microsoft está trabajando para añadir una nueva función en su aplicación Your Phone, para permitir que los usuarios puedan sincronizar varios teléfonos con sistema operativo Android en su ordenador con Windows 10.



Con la aplicación Your Phone, los usuarios pueden, entre otras cosas, contestar las llamadas que reciba en su teléfono móvil Android desde su ordenador, así como realizar llamadas desde el PC.



Desde la nueva cuenta de la red social Twitter de la aplicación Your Phone, la compañía ha anunciado que la nueva función se implementará inicialmente en una vista previa para Windows Insiders.



Para utilizar esta función, los usuarios de Windows Insider tienen que seleccionar el apartado de Configuración, que se encuentra en la esquina inferior izquierda de la pantalla.



Después deberán hacer clic en 'Agregar un dispositivo' y seguir las instrucciones para conectar el nuevo teléfono, según ha recogido el portal OnMSFT.com.