Portaltic.-Riot Games recluta nuevos miembros a través de un mensaje oculto en el sistema antitrampa de Valorant

MADRID, 14 (Portaltic/EP)



Los creadores de League of Legends, Riot Games, están tratando de atraer a los tramposos y hackers a través de un huevo de pascua escondido en el sistema antitrampa de su videojuego Valorant.



Packman es un sistema propio de Riot Games diseñado para evitar las trampas y las modicaciones en sus juegos Valorant, League of Legends y Legends of Runeterra, pero en el primero, en concreto, esconde un mensaje en ASCII que invita a unirse al equipo del estudio de desarrollo.



Como informan en Motherboard, el mensaje ha sido confirmado por Riot Games. Su descubrimiento se remonta a abril, cuando 'hackers' expertos en ingeniería inversa lo encontraron en el código del juego mientras buscaban vulnerabilidades para crear trampas.



El mensaje, además de mostrar el logo del estudio de desarrollo, también anima a quienes lo encuentren a unirse al equipo antitramapas de Riot y les facilita un correo de contacto.



Valorant es un videojuego de disparos táctico en equipos de cinco contra cinco y en primera persona con una ambientación futurista que pone a los jugadores en la piel de agentes procedentes de distintos países, que está disponible desde el pasado 2 de junio.