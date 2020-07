Portaltic.-Google Meet para centros educativos bloqueará por defecto a todos los participantes anónimos

14/07/2020 Google Meet POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA GOOGLE



MADRID, 14 (Portaltic/EP)



Google Meet bloqueará la participación de usuarios anónimos en las videollamadas a través de G Suite for Education, el conjunto de herramientas dedicado a profesores y estudiantes, con el objetivo de evitar que se compartan los enlaces de participación de forma pública.



La medida adoptada por Google en su servicio de videoconferencia para centros educativos busca evitar la disrupción provocada por los participantes anónimos, aquellos que no están registrados, durante las clases virtuales.



El bloqueo automático de participantes anónimos se activará por defecto, como explica la compañía en un comunicado publicado en su blog oficial, aunque los administradores pueden solicitar que se desactive. La función evitará que se puedan compartir los enlaces para unirse de forma pública.



Esta función de Google Meet se ha empezado a desplegar de forma gradual este lunes y se completará en unos 15 días. Estará disponible para los usuarios de G Suite for Education y G Suite Enterprise for Education.