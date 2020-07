Portaltic.-Francia exige protocolos de verificación de edad en las páginas porno

MADRID, 14 (Portaltic/EP)



El Parlamento de Francia ha aprobado una nueva ley que exige protocolos de verificación de edad de los usuarios de las páginas web pornográficas, para evitar el acceso de menores de edad.



En este sentido, el Consejo Superior de Audiovisuales (CSA) de Francia contará con nuevos poderes para sancionar a las compañías que no cumplan con la ley. Las sanciones podrían llegar al bloqueo del acceso de las páginas web en el país con una orden judicial, según ha afirmado Politico.



Asimismo, las diferentes plataformas podrán elegir el mecanismo de verificación que utilizarán para conocer la edad de los usuarios, aunque los legisladores franceses recomiendan usar la verificación de la tarjeta de crédito.



Este método ya fue empleado en Reino Unido, pero tuvo que abandonarlo a finales de 2019 debido a dificultades técnicas y problemas de privacidad, ya que las páginas web podrían no contar con las protecciones de privacidad más estrictas.



Por su parte, el Ministerio del Interior australiano propuso en octubre realizar un reconocimiento facial a los usuarios que intenten acceder a alguna página web pornográfica para asegurarse de que son mayores de edad, contrastándolo con algún documento legal registrado, como el carnet de conducir.



Un grupo de representantes de la industria de la pornografía propuso que los servidores de Internet hicieran accesibles controles parentales más fuertes, pero la Universidad de Nueva Gales del Sur, en Australia, descubrió que en los países en los que no existía ningún tipo de verificación para acceder a una página web porno, su efectividad era limitada y aparecían herramientas nuevas para esquivar los controles de verificación.