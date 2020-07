Portaltic.-DHL implanta la primera flota de robots autónomos operativa en uno de sus centros logísticos de eCommerce en España

14/07/2020 Flota de robots autónomos operativa en uno de los centros logísticos de eCommerce de DHL en España POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA DHL



MADRID, 14 (Portaltic/EP)



DHL Supply Chain Iberia ha anunciado la operatividad de la primera flota de robots autónomos en uno de sus centros logísticos en España. La innovadora solución consiste en la puesta en servicio de un equipo inicial de ocho robots autónomos que acompañan al 'picker' (trabajador que se encarga de la recolección y agrupación de una serie de productos diversos para cumplir con un pedido) en parte de su recorrido.



La compañía, que ya había llevado a cabo un proyecto piloto similar con éxito en su centro logístico de Tiel (Países Bajos), ha introducido esta solución -no ya como piloto sino como implantación definitiva- en el centro logístico que DHL tiene desplegado en Seseña (Toledo) para una de sus operativas de 'eCommerce'.



La nueva flota de robots son un aliado de gran valor para la plantilla del almacén, ayudando a los operarios a agilizar el control de los 'stocks' y ganar eficiencia para cubrir los picos de gestión de salida de producto ligados a la cada vez mayor demanda procedente del entorno 'eCommerce'. Los robots recorren continuamente los pasillos de este almacén, con más de 15.000 metros cuadrados de área de 'picking', ayudando a la preparación de más de 740.000 pedidos anuales que incluyen un total de más de 3,2 millones de unidades seleccionadas de entre más de 14.000 referencias de producto.



"La ventaja sobre el sistema previo es que se optimizan los recorridos de los trabajadores del almacén, ya que es el robot el que, una vez preparado para comenzar, se dirige a la zona en la que le espera un trabajador y, una vez finalizada cada misión, traslada por sí solo las cajas con los pedidos preparados, ahorrando a los trabajadores del almacén muchos recorridos innecesarios así como subidas y bajadas continuadas de las máquinas tractoras", explica Roberto Gamero, director IT e Innovación de DHL Supply Chain Iberia.



MEJORA DE PRODUCTIVIDAD DEL 30%



Los robots, que corresponden al modelo 'Chuck' del fabricante 6 Rivers Systems, cargan y desplazan distintos tipos de cajas simultáneamente y comparten así espacio con el resto del personal y maquinaria del almacén. Por ello, incluyen mecanismos específicos de seguridad para garantizar que esta coexistencia es fluida y minimizar en todo lo posible la posibilidad de accidentes.



Por ejemplo, los robots son capaces de detenerse y tomar decisiones autónomamente de alteración de su ruta si detectan la presencia de una persona o de cualquier otro obstáculo no previsto en su recorrido. Los robots trabajan durante los tres turnos que necesita la operación, interrumpiendo su actividad sólo para cargarse en pocos minutos, durante los cuales otro 'Chuck' le da el relevo.



El análisis de los primeros datos de la operativa de la flota de robots ha arrojado datos concluyentes: la productividad en la preparación de pedidos mejora por encima del 30 por ciento, según detalla la empresa. De confirmarse este éxito, la flota de ocho robots Chuck con que se ha iniciado el proyecto podría ascender a las trece unidades en pocos meses.



La inversión realizada por DHL Supply Chain para este proyecto supera los 800.000 euros, incluyendo la adquisición de los robots y su integración con los sistemas de gestión del almacén.