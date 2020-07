Polémica en México por supuesto recorte a ayudas contra violencia de género

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habla durante su conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). EFE/ Jorge Núñez/Archivo

México, 14 jul (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, negó este martes que su Gobierno haya recortado ayudas contra la violencia de género, después de que varios medios informaran sobre la eliminación de subsidios federales para su combate a varios estados con altos números de feminicidios.

"Nosotros no tenemos ningún ajuste en el programa federal para lo que tiene que ver con la defensa de los derechos humanos", adujo en su conferencia matutina el mandatario, que ha acometido numerosos recortes en el gasto público para cumplir con su plan de "austeridad republicana".

Esta semana, varios medios locales se hicieron eco de la eliminación en su totalidad en ocho estados del presupuesto federal asignado para la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), "un mecanismo de protección de los derechos humanos de las mujeres único en el mundo", según el propio gobierno, para frenar los feminicidios.

Entre los territorios que han visto canceladas sus atribuciones, siempre según los reportes de prensa, están los seis que de enero a mayo han registrado mayores homicidios por razones de género: Estado de México (47), Veracruz (35), Nuevo León (30), Ciudad de México (29), Puebla (28) y Jalisco (22).

También se canceló el presupuesto para la AVGM en Nayarit y Zacatecas, además de reducciones parciales en Quintana Roo y Tlaxcala.

El monto cancelado en ayudas asciende en total a 37,6 millones de pesos (1,7 millones de dólares), un tercio de lo dispuesto en el presupuesto federal de 2020 para atender la violencia de género.

Varias asociaciones civiles se han quejado públicamente por el ajuste presupuestario para combatir la violencia de género, una situación que se suma a la incertidumbre que planea sobre la financiación de otros organismos de derechos humanos como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

"Exigimos al estado mantener el presupuesto de la AVGM. ¡No al recorte!", denunció en Twitter la Red Nacional de Refugios para mujeres junto a una petición de explicaciones a la Secretaría de Gobernación, encargada de los asuntos de derechos humanos.

López Obrador, preguntado varias veces por el asunto en su conferencia matutina, insistió en que "no hay disminución del presupuesto" y aseguró que "nunca se había protegido tanto a las mujeres de México como ahora".

"Nosotros pensamos que se avanza, que la gente tiene confianza en el Gobierno, ya no es lo mismo de antes. Desde luego son problemas complejos, grandes, graves problemas nacionales, pero los estamos enfrentando", zanjó.

De enero a mayo de 2020, se registraron en México 385 feminicidios, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), mientras en 2019 los asesinatos por razón de género fueron 1.012.

En promedio, 10 mujeres son asesinadas en el país cada día.