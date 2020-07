Pedro J. Ramírez se marca un "no comment" para no hablar del nuevo novio de Ágatha Ruiz de la Prada

13/07/2020 Pedro J. Ramírez en la entrega de Premios Cavia celebrada en Madrid EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 14 (CHANCE)



Pedro J. Ramírez ha sido uno de los rostros conocidos que con su presencia han apoyado los Premios Cavia. El periodita, de lo más amable, nos atendió sonriente pero sin querer hablar del nuevo novio de Ágatha Ruiz de la Prada, Luis Gasset. *Sin la compañía de su inseparable Cruz Sánchez de Lara, el director de "El Español" sí confeso que tiene "muy buena relación" con sus hijos Tristán y Cósima:



- CHANCE: Un año más en estos premios.*- PEDRO J: Es una noche singular, venimos con mascarilla en un momento en el que estamos saliendo de una tragedia mundial que nos ha golpeado muchísimo, estar en la casa de ABC efectivamente siempre es un motivo de alegría y optimismo.*- CH: Qué maravilla, celebrar 100 años en esta casa.*- PEDRO J: Bueno, sobre todo porque fue mi primer periódico. Ahora justo se han cumplido 40 años desde que yo dejé esta casa y tengo los mejores recuerdos del periódico, de la familia Luca de Tena, de aquel gran director que fue Guillermo Luca de Tena, estábamos entonces en la calle Serrano pero el espíritu de ABC sigue vivo y hay grandes amigos míos, el consejero delegado Luis Enrique que es un auténtico crack* *- CH: ¿Cómo está siendo la vuelta?*- PEDRO J: La vuelta ha sido con una tercera parte del equipo de El Español, el resto sigue teletrabajando. La pandemia nos ha enseñado muchas cosas, que el medio porque el que se informa la inmensa mayoría de los españoles es el soporte electrónico y luego que no tenemos que estar físicamente. Cuando estaba en ABC si no estabas en la redacción, estabas perdido.*- CH: ¿Cómo lo estás llevando, te da miedo la situación?*- PEDRO J: Yo lo pasé al comienzo, en marzo, con síntomas leves y estuve muy pocos días enfermo. Ahora tengo anticuerpos, tampoco muchos. Hasta que no haya una vacuna no le doblaremos el pulso al bicho.



- CH: ¿Alguna escapada este verano, no te vemos con Cruz?*- PEDRO J: Bueno, hoy el protocolo de los Cavia* es lo único menos bueno que hace que no sea una noche redonda. Haremos algún viaje corto dentro de España.*- CH: Con Cósima y Tristán.



- PEDRO J: Sí, la verdad es que tengo muy buena relación con ellos y con mi hija maría también.*- CH: Ella comentó que la relación con Agatha estaba mejor.



- PEDRO J: Yo no hablo de eso.



- CH: Siempre has sido muy cortés en ese sentido.



- PEDRO J: La palabras que más hemos escuchado los periodistas siempre ha sido 'no coment'.



- CH: Te alegras de su felicidad.*- PEDRO J: No coment.