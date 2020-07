Nicaragua.- Opositores nicaragüenses convocan una "contramarcha" virtual para el 19 de julio

11/06/2019 11 June 2019, Nicaragua, Managua: Political prisoners wave out of the windows of a bus after their release. They have been arrested for participating in demonstrations and rallies against President Ortega's government more than a year ago. Photo: Carlos Herrera/dpa POLITICA INTERNACIONAL Carlos Herrera/dpa



Las organizaciones opositoras Alianza Cívica y Unidad Azul y Blanco (UNAB) haN convocado para el próximo 19 de julio, 41º aniversario de la Revolución Sandinista, una "contramarcha" en redes sociales para contrarrestar la celebración virtual que el Gobierno de Daniel Ortega tiene prevista para esta importante fecha.



Han instado a los detractores de Ortega a movilizarse virtualmente el próximo domingo publicando en sus redes sociales una fotografía suya con la bandera nacional y el 'hashtag' #LibertadParaPresosPolíticos. "Llenemos las redes de azul y blanco. #ContraMarchaAzulyBlanco", ha escrito en Twitter.



Para Alianza Cívica, "este 19 de julio no hay nada que celebrar" porque "Nicaragua sigue en una dictadura con presos políticos". "Demostremos que el pueblo azul y blanco continúa en resistencia por una Nicaragua verdaderamente libre y en democracia", ha animado.



Las dos organizaciones surgieron a raíz de las protestas de abril de 2018 contra Ortega para exigir la "democratización" de Nicaragua, que se saldaron con más de 300 muertos y cientos de detenidos, algunos de los cuales han sido liberados gracias al diálogo entre las partes y la mediación de Cruz Roja, si bien muchos siguen encarcelados.



De esta forma, la oposición nicaragüense responde al Gobierno de Ortega, que finalmente ha optado por cancelar las celebraciones presenciales para sustituirlas por actos virtuales para evitar la propagación del coronavirus.



La vicepresidenta del país y mujer de Ortega, Rosario Murillo, explicó en una de sus alocuciones diarias que este año habrá un concierto llamado 'Cantos a Nuestra Revolución' que se grabará para emitirse por televisión desde el 18 de julio, en sustitución de la habitual vigilia, y durante el día siguiente.



"Eso no le resta entusiasmo a nuestros corazones, todo lo contrario, hacemos lo que tenemos que hacer y como lo podemos hacer en estas circunstancias", afirmó la 'número dos', de acuerdo con el diario oficial El 19 Digital.



Nicaragua ha registrado 2.846 casos de coronavirus, incluidas 91 víctimas mortales, según los datos oficiales del Ministerio de Salud. Sin embargo, el Observatorio Ciudadano, surgido para seguir la evolución de la pandemia a partir de fuentes independientes, eleva el balance a 7.402 positivos y 2.087 fallecidos.



El Gobierno no ha adoptado medidas preventivas contra el coronavirus, más allá de campañas informativas sobre la distancia social, el lavado de manos y el uso de mascarilla, por lo que asociaciones médicas han instado a los nicaragüenses a la responsabilidad personal mediante el "autocuidado".