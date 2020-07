Nicaragua alcanza 99 muertes por COVID-19 y 3.147 casos confirmados

Los nuevos registros ocasionados por la COVID-19 indican que las muertes por la pandemia se elevaron un 8,8 % con respecto a las 91 reportadas el martes de la semana pasada, y el número de casos creció en un 10,6 %, en los últimos siete días. EFE/ Carlos Herrera/Archivo

Managua, 14 jul (EFE).- Las autoridades sanitarias de Nicaragua informaron este martes de ocho nuevas muertes causadas por la COVID-19, para totalizar 99 desde que la pandemia llegó al país desde marzo pasado, así como de 301 casos confirmados, para alcanzar los 3.147 infectados.

Los nuevos registros ocasionados por la COVID-19 indican que las muertes por la pandemia se elevaron un 8,8 % con respecto a las 91 reportadas el martes de la semana pasada, y el número de casos creció en un 10,6 %, en los últimos siete días.

En el reporte sobre la pandemia, presentado por la titular del Ministerio de Salud, Martha Reyes, el Gobierno informó que en este lapso de siete días "se presentaron otros fallecimientos de personas que han estado en seguimiento", pero no aclaró si estas padecían de la COVID-19 al momento de morir.

Reyes también declaró, a través de medios de comunicación oficialistas, que el Ministerio de Salud ha "atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 2.682 personas", y que otras 255 que permanecían bajo una condición similar "han cumplido el periodo establecido", pero tampoco precisó si se trataba de pacientes de la COVID-19.

Según las autoridades nicaragüenses, un total de 2.282 personas se han recuperado tras padecer de la COVID-19, desde marzo pasado.

Hasta ahora los datos del Gobierno no han sido avalados por el gremio médico, que a inicios de julio pidió a las autoridades que divulgue los "datos reales" del impacto de la pandemia en Nicaragua.

En Nicaragua también se manejan las estadísticas del independiente Observatorio Ciudadano COVID-19, compuesto por una red de médicos y voluntarios de toda Nicaragua, que en su último informe, cortado al pasado día 8, reportó 2.225 muertes por neumonía u otros síntomas relacionados con la enfermedad, así como 7.893 casos sospechosos.

Hasta ahora el presidente Daniel Ortega no ha aplicado restricciones generales para detener la propagación de la pandemia, y promueve eventos públicos, aunque sí ha cedido a algunas medidas específicas, como permitir el uso de mascarillas, y ciertos requisitos para quienes ingresan a Nicaragua.

El manejo de la pandemia en Nicaragua ha despertado preocupación en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA), así como a sus dependencias dedicadas a la salud y a la defensa de los derechos humanos.