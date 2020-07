Naya Rivera falleció por salvar a su hijo, de cuatro años, de morir ahogado

MADRID, 14 (CHANCE)



Finalmente, no sucedió el milagro que todos esperábamos y Naya Rivera, actriz de "Glee" ha sido hallada muerta este lunes. La intérprete, que desapareció hace cinco días mientras daba un paseo en barca en un lago de California con su hijo Josey, de cuatro años, agranda así la maldición de la famosa serie, de la que varios de sus protagonistas han tenido un trágico final.



El cuerpo de la actriz, de 33 años, fue hallado por los equipos de rescate marítimos según anunció el sheriff del condado del lago Piru, a 90 kilómetros de Los Ángeles. Al parecer, y según ha relatado el pequeño Josey, su madre le ayudó a subir a la barca cuando estaban nadando en dicho lago. Le empujó por detrás y cuando se dió la vuelta, la vió desaparecer en el agua. Según los investigadores, Naya "tuvo la suficiente energía para poner a salvo a su hijo, pero no para salvarse a sí misma"



En la búsqueda de la intérprete han participado más de cien agentes con barcos, helicópteros y drones desde el pasado miércoles. Desde el principio se barajó la hipótesis de que Naya hubiese fallecido por las condiciones de la zona. El cadáver se ha hallado en una cueva con una profundidad de alrededor de quince metros y mucha vegetación y ramas.



Al parecer, la actriz estadounidense tenía experiencia navegando en el lago, pero a veces el agua "está muy fría y llegan a darse episodios de hipotermia". Según el sheriff Ayub, "los investigadores creen que Naya Rivera se ahogó en lo que parece ser un trágico accidente". Se desconoce la causa por la que la protagonista de "Glee" no subió a la embarcación tras su hijo. No había indicios de delito ni tampoco de un posible suicidio, según ha declarado el agente.



Naya Rivera se hizo famosa gracias a la serie "Glee", en la que trabajó entre 2009 y 2015 dando vida a la animadora Santana. Después, siguió interpretando diferentes papeles en series de relativo éxito, pero ninguna como la que la lanzó al estrellato. La intérprete se casó en 2014 con el también actor Ryan Dorsey, padre de su hijo Josey y de quien se divorció en 2018.