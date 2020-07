México.- Más de 73.000 personas permanecen desaparecidas en México

06/12/2019 Protesta por los desaparecidos en México POLITICA CENTROAMÉRICA MÉXICO INTERNACIONAL NOTIMEX / SUSANA GIL



MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



México cuenta con 73.201 personas desaparecidas, según la actualización del Registro de Personas Desaparecidas y No Localizadas del país, presentada este lunes por la Secretaría de Gobernación (Segob).



El registro, elaborado con datos de la Fiscalía de México, las fiscalías estatales y los informes iniciados por las familias de las víctimas se actualiza cada seis meses para arrojar claridad a esta situación en México. En enero, cuando se hizo pública la última actualización, la cifra de personas desaparecidas era de 61.637.



Los 73.201 desaparecidos forman parte de un total de 177.844 personas reportadas como desaparecidas en el período que va desde el 15 de marzo de 1964 hasta el 13 de julio de este año. Así, del total, 104.643 han sido localizadas, 98.242 con vida y 6.401 fallecidas.



Durante la presentación del informe, recogido por el diario local 'Excélsior', el subsecretario de Derechos Humanos de México, Alejandro Encinas, también ha ofrecido datos sobre las fosas clandestinas. Según ha revelado, en los últimos 19 meses se han localizado 1.143 fosas clandestinas, de donde se han exhumado 1.682 cuerpos. De ellos, se han identificado 712 y 431 han sido entregados a sus familiares.



Las entidades mexicanas con el mayor número de fosas clandestinas son Veracruz, con 173; Sinaloa, con 151; Colima, 130 fosas clandestinas; Guerrero, con 109; y, finalmente, Sonora, con 90. Por su parte, en cuanto a los estados con el mayor número de cuerpos exhumados de estas fosas, destacan Jalisco, con 487 cuerpos; Sinaloa, con 253; Colima, con 179; Sonora, con 143 cuerpos; y Michoacán, 104.



"Que no quepa la menor duda, estamos abriendo todos los caminos para tener la mayor cantidad de información que nos permita no solo saber quiénes son las personas reportadas como desaparecidas, sino información que permita avanzar y hacer más eficientes tanto las acciones de búsqueda como el entendimiento de los patrones de desaparición", ha asegurado la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.