Marc Márquez, primera convocatoria

El piloto de MotoGP Marc Márquez, del equipo Repsol Honda. EFE/ Víctor Lerena/Archivo

Madrid, 14 jul (EFE).- El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), campeón en título de MotoGP, comienza este fin de semana, en la primera convocatoria de la temporada tras más de cuatro meses de confinamiento y multitud de grandes premios anulados, su defensa del sexto título mundial en una formación de salida "revolucionada" por las últimas confirmaciones de fichajes.

En una temporada que ya no será normal y pasará a la historia por el largó parón provocado por el confinamiento, al menos todos los pilotos dispondrán de una jornada de "test oficiales" extraordinaria el miércoles para poder recuperar el "pulso de la competición y cuyos horarios locales serán: 08.30-09.00 (MotoE) 09.10-09.50 (Moto3) 10.00-11.30 (MotoGP) 11.40.-12.20 (Moto2)12.30-13.00 (MotoE) 13.10-13.50 (Moto3) 14.00-15.30 (MotoGP) 15.40-16.20 (Moto2) 16.30-17.00 (MotoE).

Cuando el mundial tenía que comenzar en Catar en el mes de marzo, la pandemia mundial por el coronavirus trastocó los planes de todo el mundo, no sólo en el motociclismo, aunque como mal menor aquella situación permitió al campeón del mundo afrontar con mayor tranquilidad y mejores garantías la recuperación de su operación quirúrgica en el hombro.

Ahora, con el inicio del mundial desde el "kilómetro cero" en la categoría de MotoGP, la situación ha variado notablemente pues Marc Márquez llega en plenitud de facultades y uno de los que debe ser sus rivales de referencia, el italiano Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP20) lo hace mermado física y psicológicamente.

Dovizioso sufrió una caída mientras practicaba motocross hace aproximadamente una semana que le obligó a pasar por el quirófano y que obviamente no le permitirá estar al ciento por ciento este fin de semana en el Ángel Nieto de Jerez de la Frontera, como tampoco lo estará "de cabeza", tras los problemas e inconvenientes que su representante se ha encontrado en la renovación de su contrato con el fabricante de Borgo Panigale.

El piloto de Forlí, subcampeón del mundo en las tres últimas temporadas, no va a tener un comienzo de campeonato demasiado fácil, aunque por potencial y por calidad no va a quedar, máxime porque necesita "convencer" desde el principio a sus "jefes" de Borgo Panigale para allanar en cierta medida las divergencias surgidas en las conversaciones para la renovación de su contrato.

En cualquier caso, una vez más el referente a batir será el piloto de Repsol Honda, que ya sabe que no será su hermano Alex el compañero de equipo a partir de 2021 y sí el también español Pol Espargaró. Aunque Marc no se cansa de decir que nunca ha influido en quién debe ser su compañero, algo tendrá que decir sobre el "salto" de su hermano al equipo satélite LCR (Lucio Cecchinello Racing) a partir de 2021.

Precisamente Alex Márquez será otro de los protagonistas del fin de semana, por ser la primera vez en la que se subirá a la Repsol Honda en competición oficial, aunque en su caso más como curiosidad por su proceso de adaptación a la nueva categoría y moto que por otra cosa, ya que deben ser los pilotos oficiales de Ducati y de Yamaha los que "planten cara" al campeón de Repsol Honda.

Y es que el también español Maverick Viñales protagonizó una gran pretemporada al manillar de la Yamaha YZR M 1 que debería tener su continuidad en este inicio de temporada con dos carreras consecutivas, en un trazado que no se le da nada mal, como tampoco a su compañero de equipo Valentino Rossi, que ya sabe que en 2021 no continuará a su lado e intentar "cerrar todos los flecos" para recalar en el equipo satélite de Petronas.

Al igual que Yamaha con Viñales y Rossi, o Dovizioso y Petrucci en Ducati, los españoles Alex Rins y Joan Mir con sus Suzuki GSX RR serán otros dos pilotos a tener en cuenta en este inicio de temporada, sobre todo tras el final de la campaña pasada, en la que ambos pilotos experimentaron un notable "paso adelante" desde sus respectivas posiciones.

Otro de los protagonistas de la temporada debe ser el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), quien ya deslumbró el pasado año aunque al final no consiguiese ninguna victoria, una asignatura pendiente que seguro buscará "aprobar" a partir de este fin de semana en el circuito Ángel Nieto de Jerez de la Frontera.

Un paso más atrás, aunque resta por saber las últimas evoluciones conseguidas por sus respectivos ingenieros, se encuentran los pilotos de KTM, Pol Espargaró y el surafricano Brad Binder, y el de Aprilia, Aleix Espargaró, que no tendrá a su lado al italiano Andrea Iannone, sancionado tras dar positivo en un control antidopaje del pasado año en Malasia.

La Aprilia RS-GP completamente nueva de Aleix Espargaró parece haber dado un paso adelante en su evolución importante, aunque esas sensaciones tienen que verse después plasmadas en pista, como en el caso de su hermano Pol con la KTM RC 16, aunque tras conocerse que en 2021 se irá a la escuadra Repsol Honda, quizás la "confianza" y el "empeño" que pongan los ingenieros del fabricante austríaco con él no sean los mismos.

Debuta en la categoría Iker Lecuona, quien antes incluso de comenzar la temporada ya ha visto renovar su contrato con la escudería Tech 3, equipo satélite de KTM, y Tito Rabat busca por fin dar el salto de calidad que le permita estar entre los mejores de la categoría y quizás la llegada del francés Johann Zarco le sirva de acicate para conseguirlo.

Juan Antonio Lladós