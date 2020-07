Maestros bolivianos desafían a la pandemia con una marcha antigubernamental

Cientos de docentes fueron registrados este martes, durante una protesta en La Paz (Bolivia). EFE/Srtinger

La Paz, 14 jul (EFE).- Maestros que trabajan en áreas rurales de Bolivia desafiaron este martes a la cuarentena por la pandemia de la COVID-19, por la que están prohibidos actos masivos en el país, con una movilización en La Paz en rechazo a las medidas gubernamentales para la educación virtual y a distancia.

La marcha, en la que también participaron algunos maestros del área urbana y representantes de padres de familia y estudiantes de secundaria, partió desde la vecina ciudad de El Alto hacia el centro paceño, para finalmente llegar hasta las puertas del Ministerio de Educación.

Los manifestantes portaban pancartas exigiendo la renuncia del ministro interino de Educación, el exvicepresidente Víctor Hugo Cárdenas, y también mostraban consignas contra el Gobierno transitorio de Jeanine Áñez, al que calificaron de "golpista".

La movilización iba acompañada por tres vehículos con amplificadores para ayudar a corear las consignas contra las autoridades nacionales, además del detonar constante de petardos.

Los sindicatos de maestros reclaman la anulación de un decreto emitido en junio por el Ejecutivo transitorio para reglamentar cuatro modalidades de educación, incluidas la virtual y a distancia, que ya se usaban en algunos centros educativos y que otros tuvieron que improvisar por la cuarentena contra la COVID-19.

Para ese sector, el decreto atenta contra la "educación única fiscal y gratuita", porque no garantiza la financiación estatal, dijo a Efe el máximo dirigente del magisterio urbano, Vladimir Laura.

"Más de cuatro meses estamos fuera de las clases. Hasta el día de hoy no se garantiza el acceso a la educación para todos los estudiantes. Por ello exigimos la destitución de manera inmediata y no vamos a sentarnos a dialogar con este señor (Cárdenas) que ha denigrado la labor del maestro", manifestó Laura.

La movilización en La Paz tuvo réplicas en otros departamentos como Cochabamba, donde los maestros rurales también marcharon hacia el centro de la ciudad con las mismas consignas.

El fin de semana, el ministro interino Cárdenas anunció que este año no habrá reprobados en los niveles inicial, primaria y secundaria, por la coyuntura que forzó la pandemia, y cuestionó que los sindicatos de maestros insistan en volver a las clases presenciales al considerar que eso pondría en riesgo a los estudiantes.

El alcalde de La Paz, Luis Revilla, pidió en la víspera a los dirigentes sindicales que eviten las marchas y concentraciones para evitar los contagios masivos de la COVID-19.

La Paz ha estado registrando récords diarios de contagios en los últimos días y pasó a ser la segunda región más afectada por la enfermedad en Bolivia, con 133 decesos y 7.124 casos confirmados, según los datos oficiales más recientes.

A nivel nacional se registran 1.866 muertes y 49.250 contagios en el país, de unos once millones de habitantes y donde servicios sanitarios y funerarios se han visto desbordados.