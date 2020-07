Macron descarta subidas de impuestos y anuncia que reformará las pensiones

EFE/EPA/LUDOVIC MARIN

París, 14 jul (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, descartó este martes subidas de impuestos para financiar las medidas adoptadas para contener la recesión posterior a la crisis del coronavirus, al tiempo que señaló que relanzará la reforma de las pensiones que quedó pendiente a causa de la pandemia.

"No se supera una crisis como esta subiendo impuestos", indicó Macron en una entrevista televisada con motivo de la fiesta nacional francesa.

Agregó que subir los impuestos tendría efectos negativos en el consumo de los franceses y generaría dudas en la economía.

"No solucionaría nada y desanimaría a la gente de buscar un enriquecimiento a base de trabajo", señaló el presidente, quien recordó que en su programa electoral se comprometió a reducir la presión impositiva, una de las más altas de Europa.

Macron indicó que volverá a proponer la reforma de las pensiones, aunque lo hará de forma diferente a como lo hizo hace unos meses, cuando provocó una gran oposición de los sindicatos, que paralizaron importantes servicios públicos del país durante semanas.

La reforma, que pretendía un sistema de puntos y eliminaba los regímenes especiales de numerosos oficios, quedó aplazada en marzo pasado, cuando estaba en pleno trámite parlamentario a causa de la crisis del coronavirus.

Macron señaló que esa reforma "es justa", aunque reconoció que "necesita más tiempo para que esté mejor concertada" con los interlocutores sociales.

El presidente consideró necesario reformar el sistema de pensiones del país para garantizar su supervivencia.

Macron anunció que la lucha contra el desempleo será la prioridad de sus políticas de recuperación económica y señaló que se centrarán esencialmente en los jóvenes, para quienes crearán "un dispositivo excepcional de exoneración de impuestos" para los dos próximos años.

Pocas semanas después de unas elecciones municipales en las que los ecologistas tuvieron una gran subida y tras haber cambiado parte de su Gobierno, el presidente aseguró que la recuperación económica tiene que tener un componente medioambiental.

"Tenemos que buscar un nuevo camino común para construir un modelo ecológico y social", indicó Macron, quien anunció inversiones en sectores menos contaminantes y en una renovación de edificios y del parque automovilístico para convertirlo en más limpio.

Macron se mostró convencido de que "Francia puede convertirse en una gran nación industrial gracias y a través de la ecología" y señaló que buscarán importar menos productos, producir en las regiones y aprovechar las tecnologías digitales para desarrollar la producción cercana.

"Vamos a ayudar a las empresas a invertir para pasar al modelo ecológico. Yo creo en la ecología del mejor, no en la ecología del menos", señaló.

El presidente dejó abierta la posibilidad a reformar la Constitución para incluir en su artículo primero la lucha contra el calentamiento climático y el respeto a la biodiversidad.