Macedonia.- Macedonia vota este miércoles en unas reñidas elecciones generales marcadas por la pandemia de coronavirus

14/07/2020 Una seguidora de Zoran Zaev en un acto de campaña del líder del bloque socialdemócrata macedonio POLITICA EUROPA INTERNACIONAL ARY MACEDONIA ZORAN ZAEV TWITTER



El bloque del líder socialdemócrata Zoran Zaev como favorito pero las encuestas muestran una reducida ventaja frente a la oposición



MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



Más de 1,7 millones de ciudadanos de Macedonia del Norte están llamados a las urnas este miércoles para participar en unas elecciones legislativas anticipadas que tuvieron que ser aplazadas por la pandemia del coronavirus y que llegan marcadas precisamente por la crisis sanitaria.



La situación epidémica en el país ha provocado que la Comisión Electoral Estatal (DIK) permita votar desde el lunes con un procedimiento especial a 5.000 ciudadanos que están en aislamiento por haberse contagiado con coronavirus o por haber tenido contacto con personas contagiadas.



La convocatoria de elecciones anticipadas fue decidida en 2019 por el entonces primer ministro y ahora candidato a la reelección por el bloque socialdemócrata SDSM, Zoran Zaev, tras comprobar que la UE no ponía en marcha el proceso de adhesión al bloque comunitario de Macedonia tras cambiar oficialmente su nombre por el de Macedonia del Norte.



Zaev convocó las elecciones generales en otoño y en enero de 2020 decidió dimitir para dar paso a un Gobierno de unidad hasta la celebración de los comicios, inicialmente previstos para el 12 de abril. Solo cuatro días después del anuncio de convocatoria electoral, los líderes de la Unión Europea dieron luz verde a las conversaciones para la adhesión de Macedonia del Norte y, días después, el país se incorporó a la OTAN.



El Ejecutivo liderado por el nuevo primer ministro, Oliver Spasovskise, se vio obligado a aplazar la cita con las urnas por la crisis derivada de la pandemia del nuevo coronavirus, que también marcará la jornada electoral de este miércoles.



Según el portal especializado en información balcánica Balkan Insight, los sondeos han rebajado la ventaja que tenía el bloque socialdemócrata de Zaev frente al bloque opositor nacionalista conservador VRMO DPMNE, liderado por Hristijan Mickoski, hasta dejarla en 3,5 puntos porcentuales, por lo que se prevé una cita electoral reñida.



La crisis derivada de la pandemia del coronavirus también tendrá especial influencia en la cita con las urnas, tanto por sus efectos económicos como por el propio miedo al contagio por parte de los electores.



Una reciente encuesta del Instituto Nacional Democrático pone de manifiesto que el 46 por ciento de los consultados no confían en las medidas de seguridad e higiene puestas en marcha para las elecciones, frente a un 48 por ciento que sí confían en la seguridad de la cita con las urnas.



Teniendo en cuesta las últimas encuestas, Zaev, que partía como favorito claro para la victoria cuando convocó las elecciones en otoño de 2019, podría tener dificultades para volver a ser elegido primer ministro, a tenor de la reducción de la ventaja sobre el bloque opositor en los últimos meses y con la incógnita de cómo afectará la crisis del coronavirus en los resultados.



La reñida batalla podría dirimirse en el bando de los electores de origen albanés, que conforman un 25 por ciento de la población y que serán clave para la formación del próximo Gobierno. Las elecciones llegan en un momento en el que en Macedonia del Norte contabiliza más de 8.100 casos y 385 víctimas mortales, sumando cerca de un centenar de contagios por día.



En este contexto, el Ministerio de Sanidad macedonio ha insistido en que los comicios se celebrarán de una manera segura minimizando el riesgo de contagios. Los electores tendrán que guardar la distancia mínima, deberán llevar mascarilla y tendrán que desinfectarse las manos antes y después de salir del colegio electoral.



"Aseguro en mi propio nombre y en el de la Comisión de Enfermedades Infecciosas que la votación en la jornada electora será completamente segura. La votación no será menos segura que cualquier otra actividad, como ir a un supermercado", ha dicho el ministro de Sanidad, Venko Filipce.



EL BLOQUE OPOSITOR HA PEDIDO APLAZAR DE NUEVO LOS COMICIOS



El bloque opositor nacionalista conservador VRMO DPMNE ha cargado durante los últimos meses contra Zaev y los socialdemócratas y ha reclamado que se vuelvan a aplazar las elecciones parlamentarias por el riesgo de contagio de coronavirus entre los electores, según informa DPA.



En la campaña electoral han vuelto a tomar peso temas como el Estado de Derecho, la corrupción, el control de los medios y las tensiones con la comunidad albanesa, que se queja de que no está suficientemente representada en el sistema político actual.



En este contexto, el nombre de Zaev surgió en 2019 en el marco de un caso de corrupción que llevó a la condena de Katica Janeva, una fiscal nombrada precisamente para luchar contra la corrupción. En junio, fue condenada a siete años de prisión por aceptar un soborno para rebajar la presión en una investigación sobre un empresario.



El intermediario en este caso que el tribunal definió como un esquema de extorsión con 1,5 millones de euros fue identificado como Bojan Jovanovski, un presentador de televisión con vínculos con varios de los ministros del Gobierno liderado por Zaev.