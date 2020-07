Los médicos salvadoreños exigen el equipo de seguridad y el plan para enfrentar la COVID-19

Médicos del Seguro Social de El Salvador se manifiestan este martes en San Salvador (El Salvador). EFE/Rodrigo Sura

San Salvador, 14 jul (EFE).- Los médicos de un sindicato del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) exigieron este martes al Gobierno equipo de seguridad para atender a los pacientes con COVID-19 y reclamaron por un plan para enfrentar el virus.

Luis Chávez, secretario general Sindicato de Médicos Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (Simetrisss), dijo a Efe que al menos 25 doctores han fallecido en el país a causa de la COVID-19.

"Tenemos bajas lamentables, pero también tenemos lugares donde el 50 % (de trabajadores) ya se contagió. Lo que pedimos es equipos adecuados", acotó el médico y señaló que no poseen "un soporte económico" para los familiares de los empleados del sistema de salud fallecidos.

Añadió que "ya es momento de buscar una buena estrategia para tratar esta pandemia".

Sostuvo que a nivel del Ministerio de Salud "quizás no ha habido una coordinación verdadera" para la entrega del equipo de seguridad biológica y que "eso es lo que ha traído la zozobra que estamos padeciendo".

Chávez denunció que al interior del ISSS "no se han masificado" las pruebas del COVID-19 con el personal médico y auxiliar, por lo que "aquí estamos trabajando asintomáticos, sanos y también enfermos".

El Salvador registró este martes su segundo día consecutivo en el que la cifra de contagios confirmados supera los 300, con lo que el total de casos llegó a 10.303, mientras que los fallecidos suman 278 y los casos sospechosos alcanzan los 10.218.

SUBREGISTRO DE FALLECIDOS POR LA COVID-19

El médico dijo que existe un subregistro y que, según datos extraoficiales que se manejan, la cifra de personas fallecidas "es triplicada" a la que el Gobierno reporta oficialmente.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, admitió el lunes la existencia de un subregistro, sin detallar la cifra.

La existencia de este subregistro de muertes por el coronavirus SARS-CoV-2 han generado polémica en el país, dado que los datos de las inhumaciones relacionadas superan las 600.

Datos de las inhumaciones con protocolo de COVID-19 de las alcaldías de San Salvador (centro), Santa Tecla (centro) y San Miguel (este) suman al menos 666, sin que las autoridades municipales detallen la cifra de casos confirmados.

EN SAN SALVADOR SE INTENSIFICAN MEDIDAS

El alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, encabezó este martes una jornada médica y de limpieza en un popular barrio de la capital.

San Salvador es el epicentro de la COVID-19 en El Salvador 1.625 caso, el 15,77 % de todos los casos registrados en el país centroamericano.

Entre las medidas adoptadas en esta ciudad por las autoridades municipales se encuentran la toma de temperatura, entrega de medicamentos y acceso a consulta médica.

Además se realizó una "desinfección y limpieza profunda" de las calles y se fumigó la zona para atacar al mosquito transmisor del dengue, zika y chicungunya.

En este lugar se prevé construir el primer Centro Médico Especializado Municipal, que será un "hospital de primer nivel con una moderna infraestructura".

El Salvador enfrenta la etapa de contagio masivo del SARS-CoV-2 sin una legislación que regule las medidas sanitarias a raíz de los enfrentamientos entre el Ejecutivo de Nayib Bukele y la Asamblea Legislativa.

El Gobierno frenó la segunda etapa de su reactivación económica a raíz de esta escalada de los contagios, que se recrudeció desde junio pasado.