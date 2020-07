Los clubes de Ecuador devuelven el respaldo a Francisco Egas como presidente de la FEF

En la imagen, el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Francisco Egas. EFE/Andoni Berná/Archivo

Guayaquil (Ecuador), 13 jul (EFE).- Dieciséis clubes y diez asociaciones devolvieron este lunes su respaldo a Francisco Egas como presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) y le pidieron que interceda ante la Conmebol y la FIFA para que terminen con el conflicto interno desatado en abril pasado.

"Pedimos a usted interceder ante la Conmebol y la FIFA para que se culminen los procesos que se encuentran bajo su conocimiento, no sin antes ratificar a usted nuestro respaldo a la continuidad de su proyecto", señalaron en un comunicado los directivos.

El conflicto nació el pasado 24 de abril cuando seis de los nueve miembros del Directorio de la FEF quitaron de la presidencia a Egas y designaron en su lugar a su vicepresidente, Jaime Estrada.

La mayoría de clubes y de asociaciones pidieron al Secretario General de la FEF, el argentino Gustavo Silikovich, que convocase a uno Congreso Extraordinario el 1 de mayo para "conocer, analizar y resolver lo actuado por el Directorio".

Con presencia de 15 de los 26 clubes y de 15 de las 22 asociaciones se realizó el Congreso Extraordinario y ratificaron la remoción de Egas y como presidente a Estrada.

Luego 14 clubes y 14 asociaciones firmaron un comunicado pidiendo la renuncia de Egas el pasado 8 de mayo, mientras el conflicto pasó a manos de Conembol y FIFA que dieron su respaldo a Egas, hasta conocer todos los motivos de su remoción.

Los seis miembros del Directorio que removieron a Egas aseguraron en su momento que él "violó el Reglamento de la FEF" y que su actuación como presidente había vulnerado resoluciones como la contratación del cuerpo técnico comandado por el hispano-holandés Jordi Cruyff "por una cifra superior a la acordada".

En el sorpresivo comunicado de hoy también señalan que "este, sin duda, ha sido un año difícil. La pandemia nos ha obligado a tomar una serie de medidas que han impactado profundamente las actividades y economía de las entidades que representamos".

Y añade: "A ello debemos, lamentablemente, sumar el conflicto que entre miembros del Directorio de la FEF se ha producido y que, en diferentes procesos, se encuentran en conocimiento de la Conmebol y la FIFA".

"No obstante el arduo trabajo y las distintas actividades que usted, como presidente, y los demás funcionarios de la FEF han llevado a cabo con todos quienes somos parte de este organismo, existe una intranquilidad en la opinión pública que es necesario disipar para no afectar los intereses de nuestro fútbol", indicaron.

Los directivos de clubes que firmaron el comunicado son Carlos Alfaro Moreno (Barcelona), Esteban Paz (Liga de Quito), Santiago Cattani (Universidad Católica), Andrés Baez (Aucas), Gino Guerrón (América de Quito), Santiago Morales (Independiente del Valle).

También Andrés Larriva (Independiente Junior- filial del Independiente del Valle), Miller Salazar (Macará), Mayra Argüello (Olmedo), José Delgado (Delfín), Ney Mendoza (Santa Rita), Marcos Andrade (Fuerza Amarilla), Roberto Rodríguez (Liga de Portoviejo), Camilo Meneses (Atlético Santo Domingo), Martha Romero (Orense) y Holger Maroto (Chacaritas).